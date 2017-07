Achter de oranje glitter gaat een weerbarstige werkelijkheid schuil

Zo op het eerste gezicht is het een groot, populair evenement dat veel media-aandacht krijgt: het EK Vrouwenvoetbal, dat afgelopen zondag op eigen bodem is begonnen met een verdiende 1-0 zege van Nederland op Noorwegen. De wedstrijden van het Nederlands elftal zijn uitverkocht en worden live door de NOS uitgezonden. Kranten en tijdschriften pakken breed uit. Zelfs Voetbal International zette vorige week vier voetbalsters op de cover. „Dit is emancipatie”, schreef het blad.

Toch krijgt het vrouwenvoetbal in Nederland minder krediet dan je zou verwachten, zeker als je de recente prestaties van de Oranje leeuwinnen afzet tegen die van de Oranje leeuwen. „Vrouwenvoetbal lijkt de wind mee te hebben, maar we moeten ons niet vergissen in de bestuurders”, zei onderzoeker Martine Prange in Trouw. „Dat zijn haast allemaal mannen, en niet altijd zo professioneel. Die willen alleen geld steken in wat aandacht krijgt in de media. Terwijl de media alleen uitzenden waar hun kijkers al bekend mee zijn.”

Achter alle oranje glitter die de komende weken over ons zal worden uitgestrooid, schuilt een weerbarstiger werkelijkheid. De meeste voetbalsters in Nederland kunnen niet leven van de sport. Als sportclubs moeten bezuinigen, gaan vrouwenteams er vaak als eerste uit. En zaken die in het mannenvoetbal aandacht genereren, sneeuwen in het vrouwenvoetbal onder. Zo zal het velen zijn ontgaan dat oud-bondscoach Vera Pauw vorig jaar door de FIFA genomineerd werd voor beste trainer in het vrouwenvoetbal. Pauw loodste Nederland in 2009 naar de halve EK-finales en werd afgelopen zondag door de KNVB gehuldigd voor haar bijdrage aan het Nederlandse voetbal. Rijkelijk laat.

Om helden te maken moet je hun kwaliteiten laten zien, zei Daphne Koster, oud-aanvoerder van het Nederlands vrouwenelftal, aan de vooravond van het EK. Wat ze daarmee bedoelde: houd op met dat geneuzel over randverschijnselen. Dat voetbalster Anouk Hoogendijk „een lekker wijf” is, om met Johan Derksen te spreken, weten we zo langzamerhand wel. Waarom praat hij in Voetbal Inside niet over de fraaie acties van spits Lieke Martens, die deze zomer als bestbetaalde speelster bij FC Barcelona aan de slag gaat?

Hoe het vrouwenvoetbal zich de komende jaren in Nederland ontwikkelt, hangt in belangrijke mate van dit EK af. Als Nederland de poulefase niet doorkomt, ziet de toekomst er een stuk minder florissant uit dan als de finale wordt gehaald. Dat lijkt logisch voor een niet breed omarmde sport, maar de Nederlandse voetbalsters zullen het als een zware verantwoordelijkheid ervaren. Het is alles of niets – niet alleen op het veld.

