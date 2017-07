Waardering voor Trump historisch laag

Donald Trump is de impopulairste president uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een peiling pal voordat Trump op 20 juli zes maanden aan de macht is. Een peiling van ABC en The Washington Post laat zien dat slechts 36 procent van de Amerikanen gelukkig is met de president. Tot nu toe had president Gerald Ford (1974-1977) de laagste approval ratings bij de 6 maandengrens die kwam net nadat hij president Nixon gratie had verleend: 39 procent. Een Bloombergpeiling stelt het aantal Amerikanen dat tevreden is over Trump overigens op 40 procent.

Polarisatie

Uit de ABC-peiling blijkt opnieuw hoe gepolariseerd de VS zijn. Onder Republikeinen keurt 82 procent Trump goed, van de Democraten maar 11 procent. Onafhankelijke kiezers zien weinig in Trump: slechts 32 procent is tevreden over hem. Overigens zijn Amerikanen evenmin tevreden over de Democraten: 47 procent denkt niet dat ze voor iets staan. 52 procent denkt dat ze alleen maar tegen Trump zijn.

In de ABC-poll laat vijftig procent van de Amerikanen weten dat ze Obamacare willen houden. Slechts een kwart prefereert de nieuwe zorgwet waar de Republikeinen nog steeds mee worstelen in de Senaat.