‘Toen ik yogaleraar werd ging ik er flink op achteruit’

‘Het feit dat ik yogaleraar ben geworden is de grootste grap van het universum. Ik ben lange tijd namelijk lichamelijk nogal stram geweest. Ik heb jarenlang last gehad van mijn rug, zo erg zelfs dat ik op een gegeven moment twee keer een week plat moest. Hierdoor kwam yoga in 2006 op mijn pad. De oefeningen hielpen me van mijn pijn af en ik vond het zo leuk dat ik er mijn levenswerk van wilde maken. Ik begon met lesgeven aan collega’s in vergaderzalen, ik werkte destijds bij de gemeente Amsterdam. Twee jaar later besloot ik mijn baan daar op te zeggen en naar India te gaan om mij volledig op yoga te kunnen richten.

„Eenmaal terug ben ik fulltime als yogadocent aan de slag gegaan. Ik kon terecht bij de school waar ik al les had en op verzoek van anderen ben ik ook retraites en workshops gaan geven. Financieel ging ik er erg op achteruit. Zeker de eerste drie tot vier jaar verdiende ik bijna 2.000 euro netto minder dan in mijn tijd bij de gemeente. Er waren periodes dat ik dacht: mijn god, hoe gaan we deze maand doorkomen? Mensen zeiden weleens: ‘Zoek toch een fatsoenlijke baan’, maar ik wist dat dit mijn roeping was. Nu lijken de vettere jaren te beginnen, zeker omdat ik steeds meer opleidingen verzorg. Ik zit qua loon bijna weer op het niveau dat ik had bij mijn vorige werk. Bovendien heeft mijn vriendin nu een vaste baan dus delen we de vaste lasten.”

‘We zijn onlangs verhuisd naar Bergen omdat we tijdelijk in een huis in Schoorl woonden. Het was een familiehuis en de rest wilde daar ook wel zo nu en dan zitten, dus moesten wij weg. We wilden graag weer een huis dichtbij zee, maar omdat het heel moeilijk is om een beetje betaalbare woning in deze omgeving te vinden, kwamen we via via bij deze huurwoning uit. Over een jaar of drie hopen we een huis te gaan kopen, onze financieel adviseur raadde ons aan daar nu nog even mee te wachten.

Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.250 euro), internet (25 euro), verzekeringen (250 euro), boodschappen (750 euro), abonnementen (10 euro), auto (250 euro), goede doelen (10 euro), zwemlessen dochter (60 euro) Privélasten: mobiele telefoon (20 euro), sportschool (20 euro) Laatste grote aankoop: tweedehands fiets (120 euro) Sparen: gezamenlijk ongeveer 250 euro

Inkomen: 2.500 tot 3.000 euro netto

„Waar we in onze nieuwe woning aardig wat geld aan kwijt waren is het schilderwerk. We hebben het schilderen weliswaar zelf gedaan, maar omdat het hele huis van binnen in de verf moest worden gezet, heeft het ons zeker zo’n 200 euro gekost. En binnenkort kopen we een boxspring van twee bij twee meter. We hebben jarenlang op 60 vierkante meter gewoond en nu hebben we eindelijk de ruimte voor een groot bed.

„Tot voor kort gingen we per jaar zo’n drie keer op vakantie. Zo gaan we elk jaar naar het European Kundalini Yoga Festival, een internationaal yogafestival in Frankrijk. Daar geef ik zelf ook les en voor kinderen zijn er allerlei activiteiten. In totaal zijn we dan zo’n 1.000 euro kwijt voor het festival, het kamperen en het eten. Ervoor of erna gaan we naar de Alpen om te wandelen, terwijl opa en oma op onze dochter passen.”