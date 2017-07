Tijdens onze verhuizing was het meeverhuizen van het Ziggo-abonnement alles behalve soepel verlopen. Wekenlang had ik me door keuzemenu’s geworsteld om uit te komen bij vriendelijke, maar helaas onwetende klantenservicemedewerkers.

Dus toen mij via de mail gevraagd werd hoe ik de service van Ziggo had ervaren, vulde ik de enquête direct in. Ziggo reageerde onverwacht snel: „Wat vervelend, mogen wij contact opnemen? Wij bellen u meteen.”

Ik vulde mijn nummer in en zowaar, binnen een minuut ging mijn telefoon over: „Welkom bij de klantenservice van Ziggo. Heeft u een momentje geduld? Al onze medewerkers zijn helaas in gesprek”.

Floor Felten

