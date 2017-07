Sloot waar Savannah (14) werd gevonden wordt drooggelegd

In het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten wordt deze week de sloot drooggelegd waar zij vorige maand werd aangetroffen. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandag. Daarmee hoopt het OM onder meer haar portemonnee en telefoon terug te vinden en zo meer te weten te komen over de zaak.

Op 4 juni werd in een sloot bij een industrieterrein De Kronkels in Bunschoten-Spakenburg het lichaam van Savannah gevonden, nadat zij drie dagen vermist was geweest. Kort daarop werd een 16-jarige verdachte uit Den Bosch aangehouden. Hij zit nog altijd in voorarrest op verdenking van doodslag. Op 20 juli wordt besloten of dit voorarrest wordt verlengd.

De omgeving waar Savannah en haar fiets werden gevonden werd eerder al grondig doorzocht met duikers en speurhonden, maar haar telefoon en portemonnee werden niet gevonden. Het gaat om een zwartleren portemonnee met goudkleurige rits en een zwarte Samsung Grand Prime S6 met een vermoedelijk een zwart hoesje met gouden rand. Het droogleggen van de sloot zal volgens het OM “enige dagen” duren.