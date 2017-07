President Xi met Winnie de Poeh vergelijken mag niet meer

De rondbuikige, doorgaans goedmoedig lachende president van China, Xi Jinping, vergelijken met het cartoonbeertje Winnie de Poeh mag niet meer. De Chinese censuur heeft sociale media verboden nog langer gebruik te maken van het beertje uit de boeken van A.A.Milne om grappen te maken over Xi in tweets en WeChat-berichten. Ook de veel slankere ex-president Obama mag niet meer vergeleken worden met Teigetje en de Japanse premier Abe mag niet meer worden verbeeld met een emoticon van ezel Iejoor.

Dat Winnie de Poeh opeens politiek zeer gevoelig blijkt te liggen, lijkt te maken te hebben met het komende, 19-de congres van de Communistische Partij. In de aanloop naar grote evenementen, politiek, sportief of economisch van aard, schakelt de Chinese censuur naar de hoogste versnelling en is er nog minder ruimte voor humor.

De meme van president Xi en Barack Obama die sinds 2013 rondgaat:

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M — Financial Times (@FT) 16 juli 2017

Dat congres, waarop Xi Jinping voor nog eens vijf jaar wordt herkozen, wordt in november gehouden. De Chinese censuur let altijd scherp op de manier waarop de bijna een miljard internetters over de partijtop spreken, maar Winnie de Poeh taboe verklaren is nieuw en zelfs voor Chinese begrippen extreem. Vooral WeChat, het Chinese WhatsApp-achtige Facebook, en Sina Weibo, het Chinese twittersysteem worden nauwlettend gevolgd door de censuurafdeling van de grote sociale media-bedrijven en de overheid. Wie Beer Edward, zoals Milne de beer doopte, toch gebruikt kan rekenen op een telefoontje van het plaatselijke bureau voor openbare veiligheid of erger, de uitnodiging om op het politiebureau „een kop thee te komen drinken”.

Chinese internetgebruikers kunnen met behulp van speciale software (Virtual Private Network) het internationale internet op, maar ook dat wordt steeds moeilijker. Officieel is het gebruik van VPN verboden en dat verbod wordt steeds strenger toegepast nu in de aanloop naar het 19-e partijcongres een aantal Chinese VPN-diensten zijn opgeheven. In verband met dat congres heeft de partijtop ook een reeks nieuwe richtlijnen voor „ideologische zuiverheid” uitgevaardigd. Dat gebeurde zaterdag op een speciale partijtop die plaats vond op de dag dat de Chinese dissident en Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo in besloten kring werd gecremeerd.