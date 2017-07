Piloten Air France stemmen in met komst budgetmaatschappij

Een meerderheid van de piloten van Air France is akkoord met de plannen voor de komst van een budgetdochter. Ruim 78 procent van de piloten die een enquête van pilotenbond SNPL invulden, stemde vóór het zogeheten plan Boost. Dat betekent dat de budgetmaatschappij er gaat komen, meldt Air France-KLM. Maandag zal een overeenkomst worden getekend.

De bedoeling is dat de goedkopere dochteronderneming komende herfst wordt opgericht. Dat is volgens planning. “Ik waardeer het dat de piloten van Air France hun verantwoordelijkheid hebben genomen”, zegt topman van Air France-KLM Jean-Marc Janaillac.

De vloot zal gaan bestaan uit achttien vliegtuigen voor middellange afstanden en tien voor lange afstanden. De budgetmaatschappij moet ervoor zorgen dat Air France beter kan concurreren met andere maatschappijen.

Eerder voorstel

De steun van de piloten en SNPL, de grootste pilotenbond, is erg belangrijk. Zij vormen de machtigste beroepsgroep binnen de luchtvaartonderneming. Volgens Janaillac zijn de piloten akkoord gegaan met een voorstel waarover lang is onderhandeld. Afgesproken is dat de piloten van de budgetmaatschappij zullen gaan werken onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega’s elders in het bedrijf. Voor stewards en stewardessen zullen soberder arbeidsvoorwaarden gaan gelden. Een deel van het grondpersoneel zal worden uitbesteed.

In februari stemden de piloten van Air France over een eerder voorstel voor de komst van een budgetmaatschappij. Toen was 58 procent voorstander. Daarop besloot pilotenbond SNPL nog verder te willen onderhandelen over „verbetering” van de plannen. Vorige week stemden de vakbonden van het cabinepersoneel al in met het voorstel.