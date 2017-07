Muzikanten boos om Radiohead-show Tel Aviv

Het zou de feestelijke afsluiting moeten worden van wat een lange, succesvolle tournee was die ze bracht van uitverkochte stadions in Stockholm en Florence, tot uitzinnige festivalmenigtes in Californië en Hilvarenbeek. Maar nu is Radioheads voorlopig laatste show het middelpunt geworden van groeiende controverse.

Reden: de locatie van het optreden, dat woensdag plaatsvindt in Israël in het Hayarkon Park, Tel Aviv. Een groep van meer dan veertig bekende muzikanten, regisseurs en activisten publiceerde in april online een brief waarin ze de Britse band opriepen de show te boycotten.

‘Systeem van apartheid’

“Beste Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwod, Ed O’Brien en Philip Selway”, begint de brief direct gericht aan de bandleden. “Met het spelen in Israël steunen jullie een regime dat, volgens rapporteurs van de Verenigde Naties, ‘een systeem van apartheid oplegt aan het Palestijnse volk’.” Sta op tegen de “politiek van verdeeldheid, discriminatie en haat”, verzoeken de briefschrijvers de band - en zeg het optreden af. Onder anderen Sonic Youth-zanger Thurston Moore, Pink Floyd-bassist Roger Waters en de Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactivist Desmond Tutu ondertekenden de oproep.

De brief is onderdeel van de BDS-beweging. Dat is een initiatief van meer dan 170 Palestijnse organisaties dat sinds 2005 door middel van boycots, desinvesteringen en sancties een einde hoopt te maken aan onder meer de Israëlische bezetting en aan de discriminatie van Palestijnen. Veel Israëlische politici zien BDS als een antisemitische poging om Israël te beschadigen. BDS probeert hetzelfde te bewerkstelligen als de grootschalige anti-apartheidsbeweging die ageerde tegen raciale scheiding in Zuid-Afrika. Als onderdeel van dat protest zagen onder anderen veel artiesten af van een optreden in het land.

Aanzwellende controverse

Radiohead heeft inmiddels meermaals bekendgemaakt de show in Tel Aviv niet te willen afzeggen - en weet zich daarin weer gesteund door andere prominente artiesten. “Het spelen in een land is niet hetzelfde als zijn regering onderschrijven”, schreef Radiohead-zanger Thom Yorke vorige week op Twitter. De band speelt bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten, maar dat wil nog niet zeggen dat ze Trump steunen. Yorke:

“[Muziek en kunst] gaan over het overschrijden van grenzen, niet over het bouwen ervan, ze gaan over open geesten, niet over gesloten geesten, ze gaan over gedeelde menselijkheid, dialoog en vrijheid van expressie.”

De reactie Thom Yorke:

Michael Stipe, vroeger de zanger van REM, sprak op Instagram maandag zijn steun uit voor het standpunt van Yorke. Meer dialoog brengt de bezetting hopelijk tot een vredig eind, schrijft Stipe. Oftewel: helemaal niet erheen gaan brengt de discussie niet verder. Dat is een sentiment dat ook J.K. Rowling en Noam Chomsky delen, die al voor de heisa rond Radiohead uitbrak de effectiviteit van een boycot betwijfelden.

Voormalig REM-zanger Michael Stipe op Instagram:

I stand with Radiohead and their decision to perform. Let's hope a dialogue continues, helping to bring the occupation to an end and lead to a peaceful solution.

Sincerely, Michael Stipe Een bericht dat is gedeeld door @michaelstipe op 16 Jul 2017 om 2:46 PDT

En intussen zwelt de controverse aan. Bij een optreden van Radiohead in Glasgow vorige week stonden in het publiek meerdere protesterende Palestijnen. Ze hielden Palestijnse vlaggen omhoog en spandoeken met #CancelTelAviv. Zanger Yorke zou geagiteerd gereageerd hebben op de demonstranten, schrijft muzieksite Consequence of Sound.