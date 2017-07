Nederlandse letter in nieuwe logo basketbalbond NBA

Voor het vernieuwde logo van de Amerikaanse basketbalbond NBA, een van de grootste sportbonden ter wereld, is een letter gebruikt van de Nederlandse letterontwerper Erik van Blokland. De hogere en smallere letters in het nieuwe logo staan symbool „voor het spel en de spelers”, aldus de NBA in een persbericht.

De in Den Haag werkzame Erik van Blokland (49) werd benaderd door een Amerikaans ontwerpbureau. Of hij zijn twee jaar geleden uitgebrachte Action-font iets ronder wilde maken, luidde het verzoek. De letters moesten wat sportiever worden, veronderstelt Van Blokland.

De Action laat zich goed schalen, zegt Van Blokland. „Daarom is hij zo geschikt voor een logo: zowel op een billboard als op het beeldschermpje van een telefoon blijven de letters scherp.”

Het oude logo van de NBA was 48 jaar oud. Behalve de nieuwe letter zijn ook de kleuren aangepast: het rood en blauw zijn een paar tinten donkerder. De aanpassingen waren nodig in verband met de digitalisering en veranderingen in het medialandschap, aldus een persbericht.

Het nieuwe logo zal overigens pas in de loop van volgend jaar op de shirts van de sterren als LeBron James en Stephen Curry te zien zijn. De shirts voor het komend seizoen, dat in september begint, zijn al gemaakt.

Erik van Blokland trok eerder internationaal de aandacht met andere letterontwerpen. De X uit zijn FF Trixie, een soort vieze schrijfmachineletter, werd gebruikt voor de Amerikaanse televisieserie X-Files .

Als letterontwerper werkt hij in afzondering, zegt Van Blokland. „Goed om te zien dat je ontwerpen dan ook voor zulke grote projecten worden gebruikt.”