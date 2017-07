Maand vaderschapsverlof voor ING-werknemers

Als onderdeel van de nieuwe cao die ING met de vakbonden overeen is gekomen, krijgen werknemers van de bank voortaan een maand betaald vaderschapsverlof. ING is de eerste grote Nederlandse onderneming die zijn werknemers zo’n ruimhartig verlof gunt.

Momenteel geldt voor vaders in Nederland een wettelijk verlof van twee dagen. De Tweede Kamer praat al een tijd over de mogelijke uitbreiding daarvan naar vijf dagen. Het nieuwe ING-beleid geldt ook voor niet-biologische moeders, denk bijvoorbeeld aan lesbische stellen waarbij de vrouw die niet is bevallen nu ook langer verlof kan krijgen.

Laagste aantal kraamverlofdagen Europa

Samen met Ierland en Zwitserland heeft Nederland het laagste aantal kraamverlofdagen voor vaders in Europa. Onder de bevolking is er steun voor de uitbreiding van het aantal verlofdagen. Eerder dit jaar bleek bij een onderzoek onder 1.788 vaders van jonge kinderen dat tweederde van de vaders in Nederland voorstander is van meer vaderschapsverlof.

Naast het betaald verlof krijgen de 14.000 werknemers van ING een salarisverhoging van 1,75 procent. Ook krijgen ze anderhalve diversiteitsdag en een vrije dag naar keuze. Daarnaast ontvangt iedereen een jaarlijks bedrag van 375 euro voor scholing.