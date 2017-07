Laatste week onderhandelingen voor vakantie

Partijen praten weer in Johan de Witthuis

De formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie zijn maandagochtend hervat in het Johan de Witthuis. Vorige week maandag en dinsdag onderhandelden de partijen ook met elkaar in het rijksmonument. Voor deze maandag staat een lange vergadersessie gepland, tot 21.00 uur. CDA-leider Buma zei bij aankomst maandag dat het Johan de Witthuis "een plek is waar je makkelijker wat langer bij elkaar kunt zitten". Nu het zomer is het in de Stadhouderskamer van de Tweede Kamer volgens betrokkenen vaak onprettig warm. Het Johan de Witthuis beschikt over een tuin waar de onderhandelaars gemakkelijk een luchtje kunnen scheppen.

D66-leider Pechtold wijst op een meetlint van tv-presentator Jaïr Ferwerda aan hoe ver de formatie volgens hem is: op 66 procent. Foto ANP / Jerry Lampen.

De vier partijen onderhandelen deze week nog een volle week onder leiding van informateur Gerrit Zalm, waarna de formatie twee weken wordt stilgelegd voor een korte vakantie. D66-leider Alexander Pechtold bevestigde maandag dat de partijen ernaar streven eind deze week voor het eerst stukken naar het Centraal Planbureau te sturen. "Dat hangt wel af van of we de komende dagen voldoende meters maken", zei Pechtold. Als dat het geval is, heeft het CPB vanaf vrijdag twee weken de tijd om de plannen uit het voorlopige regeerakkoord door te rekenen op gebieden als economische groei, werkgelegenheid en de gevolgen voor de overheidsfinanciën. Als de partijen dan terugkomen van vakantie hebben ze nog voldoende tijd om eventuele onverwachtse of negatieve effecten bij te sturen.

De werkgeversorganisaties voor de bouw-, metaal- en installatiebranche proberen deze maandag de gesprekken aan de formatietafel te beïnvloeden met een pleidooi voor flexiblisering van de AOW-leeftijd. In het Financieele Dagblad zeggen zij dat grote groepen werknemers de kans lopen om ver voor hun pensioen uit te vallen omdat ze zijn opgebrand. Ze wijzen daarbij onder meer op cijfers van het UWV en het Pensioenfonds voor de metaal (PMT), die laten zien dat het aantal arbeidsongeschikten sterk is gestegen sinds het afschaffen van de VUT en het verhogen van de pensioenleeftijd. De werkgeversclubs vinden daarom dat Nederland een pas op de plaats moet maken met verhoging van de AOW-leeftijd en dat een nieuw kabinet moet kijken naar flexiblisering, waarbij mensen in zware beroepen eerder een beroep kunnen doen op de AOW.