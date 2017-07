IGZ tikt Westfriesgasthuis op de vingers

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Westfriesgasthuis in Hoorn een waarschuwing gegeven omdat het steken liet vallen bij de aankoop en het gebruik van medische apparatuur. Het ziekenhuis krijgt een half jaar de tijd om de problemen op te lossen.

In juni bracht de IGZ een onaangekondigd bezoek aan het ziekenhuis. De procedures voor aanschaf van medische technologie bleken “onsamenhangend en onvolledig”, blijkt uit het rapport. “In de aanschafdossiers ontbreken voor patiëntveiligheid essentiële onderdelen waaronder een risicoanalyse voorafgaande aan toepassing van medische technologie”, schrijven de onderzoekers. Ook bleek het ziekenhuis niet goed bij te houden welke medewerkers bevoegd waren om bepaalde apparatuur te gebruiken.

Sticker op apparatuur

De inspectie trof ook apparatuur aan waarop “kenbaar was door middel van een sticker dat het onderhoud was verlopen”. Het personeel greep niet in, maar accepteerde deze situatie. Het ziekenhuis is volgens de IGZ “al langdurig in gebreke gebleven”. Het Westfriesgasthuis voldeed niet aan het Convenant Veilige toepassing medische technologie in de medisch specialistische zorg. Na 1 januari 2016 had het hier wel aan moeten voldoen. Volgens ANP heeft het Westfriesgasthuis een actieplan opgesteld om de situatie te verbeteren.

In een reactie tegenover het ANP benadrukt het ziekenhuis al direct aan de slag te zijn gegaan met verbeteringen. “We zijn daar volop mee bezig. Al sinds begin juni”, aldus een woordvoerster. Ook geeft zij aan dat er “geen calamiteiten zijn geweest waarbij dit een rol heeft gespeeld”. “Onze mensen zijn gewoon bekwaam. De technologie is goed”, aldus de zegsvrouw tegen het persbureau.