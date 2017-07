Anouk Ruitenburg is 9 jaar, woonachtig in Ankeveen en speelt bij SV 's Graveland. Ze zit al 2,5 jaar op voetbal en is verdediger en keeper. Dirk Kuyt is Anouks held en ze is Feyenoordfan. Haar hobby's zijn schaatsen, snorkelen en pianospelen. Ze staat op de foto met Loes Geurts. Anouk: "Net stond ik in het veld als aanvaller, toen heb ik alle verdedigers uitgespeeld. Toen ze bijna inhaalden, scoorde ik."

