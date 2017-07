‘Emiraten hackten Qatar en legden sjeik woorden in de mond’

De Verenigde Arabische Emiraten hebben in mei websites en sociale media-kanalen van de Qatarese overheid gehackt en daar vervolgens uitspraken valselijk toegeschreven aan de Qatarese emir. Dat hebben Amerikaanse inlichtingendiensten gemeld volgens The Washington Post.

De uitspraken van emir Tamim bin Hamad Al-Thani over Iran werden begin juni door Saoedi-Arabië, Bahrein, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten aangegrepen om Al Jazeera en alle andere Qatarese media te blokkeren.

De Qatarese sjeik zou Iran een “islamitische macht” hebben genoemd die “niet kan worden genegeerd”. Ook zou hij begrip hebben getoond voor Hamas en Hezbollah. Qatar ontkende dat de sjeik dergelijke uitspraken had gedaan en beweerde te zijn gehackt.

De Amerikaanse inlichtingendiensten zouden nu bewijs hebben gevonden voor het plan dat op 23 mei door hoge functionarissen in de regering van de Verenigde Arabische Emiraten werd bekokstoofd. Het is echter nog onduidelijk of de Emiraten de hacks zelf uitvoerden of dit lieten doen. De ambassadeur van de Emiraten in de Verenigde Staten heeft het artikel van de Washington Post in een reactie “onjuist” genoemd.

Boycot

Begin juni verbraken zes Arabische landen de economische en diplomatieke banden met Qatar. Ook werden luchtruim en wateren gesloten voor Qatarezen. Het land werd beschuldigd van steun aan extremistische groeperingen en te nauwe banden met Iran.

Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Bahrein legden vorige maand dertien eisen neer bij Qatar. Het land moet aan die eisen - over onder het meer het beteugelen van de banden met Iran en het opdoeken van Al Jazeera - voldoen om een einde te maken aan de boycot. Qatar negeerde de eisen en zodoende bleef de boycot van kracht.