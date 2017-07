Een reuzenhal waar je de ‘flow’ voelt

Doorbrekers voelt niet direct als een ‘megakerk’. Het godshuis is ondergebracht in een groot hallencomplex aan de afrit van de A30. Zowel vanbuiten als vanbinnen is er nauwelijks religieuze opsmuk te zien. Het auditorium, waarin de dienst plaatsvindt, is meer een grote concertzaal, waarin klapstoelen zijn geplaatst. De ruimte biedt plaats aan 2.500 zielen.

Doorbrekers is daarmee een van de drie ‘megakerken’ van het Gelderse dorp, dat ook twee gereformeerde kerken met meer dan tweeduizend zitplaatsen kent. Hoewel het wat aantal zitplaatsen betreft al één van de grootste kerken van Nederland is, vinden veel bezoekers dat het nóg groter mag. „Je voelt de flow in de ruimte”, zegt bezoeker Lucas. „Tijdens zo’n dienst voel je je enorm connected met anderen.”

Verkeersopstoppingen

Barneveld heeft geen probleem met de grote kerkgebouwen, anders dan in het Zeeuwse vissersdorp Yerseke. Daar was onlangs fikse ophef over een nieuw te bouwen megakerk van de Gereformeerde Gemeente. Tegenstanders waren bang voor verkeersopstoppingen en hadden bedenkingen bij de locatie van het gebouw, aan de rand van een natuurgebied. Ook de omvang van de kerk, met een spits die bijna 50 meter hoog de hemel in reikt, zinde veel inwoners niet.

Voorstanders stelden dat de huidige kerk, met 1.450 zitplaatsen en ruim 2.300 leden, uit zijn voegen barst. De gemeenteraad van Reimerswaal, waaronder Yerseke valt, gaf vorige week dinsdag met tien stemmen voor en acht tegen haar zegen aan de bouw. Twee VVD-raadsleden, tegenstanders van het project, ontvingen voorafgaand aan de stemming dreigementen.

Socioloog en oud-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad C.S.L. Janse snapt wel waar alle commotie rondom de megakerk in Yerseke vandaan kwam. Tegenover zijn voormalige krant noemde hij ‘komkommertijd’ als een van de oorzaken. Daarnaast is Nederland volgens Janse blijkbaar zo ver geseculariseerd dat een dergelijk bouwproject tot nieuws wordt gebombardeerd.

Connect-groepen

Terug naar Barneveld. Op het parkeerterrein worden bezoekers onthaald door een goedgehumeurd welkomstteam. In de ontvangsthal is de drempel om een gesprek aan te gaan met een willekeurige aanwezige laag. En na afloop staat er koffie en koek voor de vele mensen die de dienst nog willen nabespreken. Of gewoon een praatje willen maken over de Tour de France.

Bezoeker Reinder is positief over de grootschalige kerk. „Het nadeel is dat je veel mensen niet kent, het voordeel dat je veel mensen kunt leren kennen.” Dat doe je bij Doorbrekers veelal in zogeheten connect-groepen. Die zijn er voor Bijbelstudie, maar ook voor voetballen, fietsen en moeders.

De populariteit van het christendom is volgens CBS-cijfers al decennia tanende in Nederland. Nog maar de helft van de Nederlanders noemt zich gelovig en slechts 16 procent bezoekt minstens een keer per maand een kerk. Daar is weinig van te merken bij Doorbrekers, waar bijzonder veel jongeren en jonge stellen met kinderen aanwezig zijn. Dat zie je al op het parkeerterrein, waar het barst van de ruime gezinsauto’s. De dienst begint met een liveshow met christelijke popliedjes, waarbij Engelse en Nederlandse teksten op het scherm worden getoond. Er wordt veel gejuicht en geapplaudisseerd tijdens de preek van voorganger Peter Paauwe, met als thema ‘Ik ben geen zondaar’. Tijdens de dienst vallen er veel Engelse termen: worship, connected, chill en now it’s up to you! Uit het publiek klinkt geregeld ‘Amen!’

Is het niet vreemd dat een charismatische brede kerk als Doorbrekers, verwant aan de Pinksterbeweging, zo succesvol is in het vanouds gereformeerde Barneveld? „Juist in Barneveld slaat deze vorm aan”, zegt een bezoekster die liever niet met haar naam in de krant wil. „Er is tussen al die strengheid behoefte aan deze open vorm. Dat zie je wel aan het aantal mensen dat hier is.”

Reinder beaamt dit. „Ik denk dat Doorbrekers zo succesvol is omdat je hier mag zijn wie je bent. Je bent heel vrij. Tegelijkertijd kom je wél ergens voor.”