Dalende omzet, maar de koers van Philips stijgt. Dankzij LED

Erg goed ging het al niet met Philips Lighting, maar ook nadat het in mei 2016 zelfstandig verder ging op de beurs vielen de eerste cijfers tegen. In kwartaal twee, drie en vier vorig jaar daalde de omzet ten opzichte van de kwartalen het jaar ervoor. Ook in de eerste drie maanden van 2017 liep de omzet terug naar 1,7 miljard euro, al steeg de winst in dezelfde periode flink. Vrijdag komt Philips Lighting met de halfjaarcijfers.

Maar dan de beurskoers. Sinds de gong aan de Damrak luidde, klom die alsmaar. Van 20 euro per aandeel toen, naar 33 euro nu: een stijging van 65 procent, en daarmee een van de best presterende Midkap-fondsen. Wat zien beleggers in de Eindhovense lampenfabrikant?

De eerste, meer voor de hand liggende reden: een hoge vrije kasstroom. Oftewel, het bedrag dat overblijft na alle operationele kosten en investeringen. Gunstig voor aandeelhouders, want Philips Lighting heeft in principe weinig om in te investeren, legt analist Marc Hesselink van ABN Amro uit. „Voor de traditionele lampen gebruiken ze oude fabrieken waar niet veel in geïnvesteerd hoeft te worden, de productie van de nieuwe LED-lampen besteden ze uit aan fabrikanten in China en India.” Dus, zegt Hesselink, alles wat overblijft, kan naar de aandeelhouders.

Ten tweede, beleggers schrikken helemaal niet zo van die tegenvallende omzetcijfers. De wereldwijde markt voor de traditionele gloeilampen en peertjes krimpt namelijk al jaren achtereen. De omzet bij die divisie van Lighting daalde afgelopen jaar met 18 procent. De LED-afdeling maakt een tegenovergestelde ontwikkeling door. Waar in 2012 nog 10 procent van de omzet kwam uit de verkoop van dit nieuwe type verlichting, is dat nu meer dan 60 procent.

Het is niet gek dat beleggers daar enthousiast over zijn. De markt voor LED-verlichting groeit wereldwijd van 3,1 miljard euro in 2014, naar 7,3 miljard in 2020, volgens de prospectus van Philips Lighting zelf. Het zet er dan ook flink op in. Zo was er samen met de gemeente Eindhoven het experiment met LED-lampen op uitgaansstraat Stratumseind. Door middel van slimme verlichting probeerden ze te voorkomen dat stappend publiek met elkaar op de vuist ging.

Toch loopt Philips Lighting met deze sterke concentratie op LED een risico, denken analisten. „De markt voor LED groeit niet zo hard omdat de vraag naar lampen zo hard stijgt”, zegt Henk Veerman van Van Kempen & Co. „Die groeit omdat veel oude lampen worden vervangen door LED.” De vraag is, aldus Veerman: zodra alle gloeilampen en peertjes vervangen zijn, hoe hard kunnen de inkomsten uit LED dan nog groeien?

Een van de redenen waarom LED-verlichting zo populair is – de lampjes gaan veel langer mee – is tegelijkertijd de oorzaak van waarom het zo’n onzekere markt is. „De vraag naar de conventionele lichten kon Philips goed voorspellen”, zegt analist Hesselink van ABN. „Elke twee jaar gaat een peertje kapot en dan moet er een nieuwe gekocht worden.” Maar de levensduur van een LED-lamp – die wel twintig jaar mee kan – is moeilijker in te schatten.

Daarom zet Philips Lighting nu onder meer in op het verkorten van de vervangingstijd, zegt Veerman. Je hebt misschien geen nieuwe lamp nodig, maar door onder meer slimme marketing en nieuwe producten proberen ze je het idee te geven dat je tóch een nieuwe wil. „Stel: je koopt een LED-lamp, vervolgens zie je vijf jaar later op tv een reclame van Philips met een nieuwe lamp die mooier, warmer en efficiënter licht geeft.” Veel mensen en bedrijven willen toch het nieuwste van het nieuwste hebben, zegt de analist, en kopen dan een nieuwe lamp.

Of dit genoeg is? Veerman verwacht dat de groei van LED vanaf 2019 afneemt.