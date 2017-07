Concurrenten mogen netwerk KPN blijven gebruiken

Concurrenten van KPN mogen voorlopig het glasvezel- en kopernetwerk van de telecomaanbieder blijven gebruiken. Dat heeft de hoogste bestuursrechter maandag bepaald. De rechtbank deed uitspraak in een hoger beroep van KPN tegen een besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die in december 2015 het concern opdroeg zijn netwerk de komende jaren te delen.

Het koper- en glasvezelnetwerk van KPN en het kabelnetwerk van Ziggo zijn de enige twee grote netwerken voor telefonie, internet en televisie in Nederland. Dat is te weinig om van echte concurrentie te kunnen spreken, concludeerde de ACM eind 2015. De mededingingsautoriteit verplichtte KPN daarom drie jaar lang andere aanbieders op zijn netwerk toe te laten.

Andere providers buitenspel

De ACM waarschuwde dat klanten alleen maar kunnen kiezen tussen telecomdiensten van Ziggo en KPN, als KPN zijn netwerk op slot gooit. Anders providers, zoals Online en Tele2, komen dan buitenspel te staan. Door een open KPN-netwerk besparen concurrenten en telecomklanten jaarlijks 250 miljoen euro, berekende de concurrentiewaakhond.

KPN was het niet eens met de analyse van de ACM en stapte naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Dat is het hoogste bestuursrechterlijke orgaan dat uitspraken doet over de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet. Het CBb gaf de ACM maandag volledig gelijk. Volgens de rechters is het ACM-besluit goed onderbouwd. KPN kan niet in beroep gaan tegen die uitspraak.

Ziggo hoefde in december 2015 van de ACM zijn netwerk niet open te stellen voor andere telecomaanbieders. Dat ligt eraan dat andere bedrijven door technische redenen heel moeilijk gebruik kunnen maken van het Ziggo-netwerk. Ook heeft Ziggo volgens de ACM een minder sterke positie op de zakelijke markt. Op veel bedrijventerreinen ligt alleen een KPN-netwerk.

De instructie van de ACM aan KPN is geldig tot 1 januari 2019. Eind 2018 gaat de mededingingsautoriteit de telecommarkt opnieuw analyseren.