Bowlen is meer dan goede techniek en de juiste bal

Bowlen doen de meeste mensen puur voor de lol en recreatief - dikwijls in een decor van flitsende discolampen en harde muziek. De bitterballen zijn voor de meeste spelers allicht belangrijker dan strike na strike scoren, maar toch: een beetje hoog eindigen op dat tv-scherm is wel heel erg leuk. Uit een leerzaam filmpje van de serie Vox Almanac blijkt dat je meer nodig hebt dan een goede techniek en een fijne bal. Doe er je voordeel mee.

Een leek zal het niet snel zien, dat de ene bowlingbaan de andere niet is. Maar zo is het dus wel: ze kunnen enorm verschillen. En dat heeft alles te maken met… olie. Iedere bowlingbaan heeft namelijk een zogeheten oliecoating, ook de recreatieve baan bij jou om de hoek. En dat beïnvloedt de gang van de bal.

Wrijving

Professioneel bowler Parker Bohn III weet daar alles van. Hij heeft vele toernooien gewonnen en met bowlen al meer dan drie miljoen dollar verdiend. Aan Vox legt hij uit hoe het werkt: door veel olie op een baan heeft een bal minder wrijving en rolt ie langer in dezelfde lijn. Minder olie betekent dus meer wrijving en daardoor gaat een bal meer naar links of rechts. Als je gooit, moet je daar dus eigenlijk rekening mee houden.

Voor een amateur is het lastig zo’n oliepatroon te ontdekken. En dan zijn er ook nog eens véél vaste patronen, met de meest gekke namen. Denk aan bear en cheetah. Daarnaast veranderen oliepatronen constant, simpelweg doordat er steeds ballen over de baan gaan. Bowlen is dus zo makkelijk nog niet, dat heb je zelf misschien ook al ervaren. Maar wie weet gaat het een stukje beter na het zien van dit filmpje: