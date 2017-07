Bewakingsposten joodse instellingen vervangen door camera’s

De vijftien bewakingsposten bij joodse instellingen in Amsterdam verdwijnen vanaf vandaag. De politie zal de posten één voor één verruilen voor camera’s die 24 uur per dag toezicht houden op de synagogen, musea en scholen, aldus de politie. Volgens politiecommissaris Gerald Oud Ammerveld moet deze werkwijze leiden tot “een slimmere methode van toezicht houden”, meldt ANP.

De werkwijze is vooralsnog een proef. Na een jaar evalueren de gemeente, politie en joodse organisaties of het effectief is. Hoewel het dreigingsniveau ongewijzigd is (substantieel), besloot de gemeente vorig jaar om de politieposten weg te halen. Inmiddels hangen er ongeveer twintig camera’s bij joodse instellingen. Volgens de politiecommissaris zijn de camera’s goed wendbaar en kunnen ze nauwkeurig inzoomen en reageren als er ineens veel licht is, zoals bij een brand. Ook zijn de beelden terug te kijken.

31 agenten houden toezicht

De politie werkt met een team van 31 agenten aan het toezicht op de joodse instellingen. Volgens de NOS wordt het aantal agenten gehalveerd: van 58 naar 31 man. Een woordvoerder bevestigt dit. Door het cameratoezicht zijn minder agenten nodig voor het bewaken van joodse instellingen. Naast de camerabeelden zullen politieagenten ook dagelijks rondes rijden in een grote gepantserde auto.

De politiecommissaris geeft verder aan dat niet iedereen in de joodse gemeenschap blij is met het verdwijnen van de posten:

“Sommigen zijn wel wat sceptisch. Maar we weten inmiddels ook dat terroristen zich bij een aanslag niet laten weerhouden door een politiepost voor de deur.”

Aanleiding voor de bescherming was de aanslag van een teruggekeerde Syriëganger op het Joods Museum in Brussel in mei 2014. Er werden 18 posten geplaatst van waaruit de politie 31 instellingen observeerde.