Bedenker moderne zombiefilm overleden (77)

Regisseur George Romero, door velen gezien als geestelijk vader van de moderne zombiefilm, is zondag op 77-jarige leeftijd overleden. Romero stierf aan de gevolgen van longkanker, zo liet zijn manager in een verklaring aan persbureau AP weten. De Amerikaanse regisseur is vooral bekend van de klassieker Night of the living dead.

De uit New York afkomstige Romero bracht de laatste uren van zijn leven door in het bijzijn van zijn vrouw en dochter, die drie keer in een film van haar vader speelde. Volgens zijn manager stierf de zombieregisseur terwijl hij luisterde naar de soundtrack van zijn favoriete film, The quiet man uit 1958.

Trailer van Night of the living dead:



Romero begon zijn loopbaan met het maken van korte films en reclames. In 1968 schreef en regiseerde hij zijn eerste film, Night of the living dead, over twee kinderen die tijdens een bezoek aan hun vaders graf worden aangevallen door zombies. De zwart-witproductie werd meteen een doorslaand succes.