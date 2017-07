Aantal onbetaalde overuren gelijk aan 300.000 banen

Nederlandse werknemers verrichten jaarlijks voor ruim 21 miljard euro aan onbetaald overwerk. Als die onbetaalde overuren worden omgezet naar nieuwe werkgelegenheid zouden er bijna 300.000 nieuwe voltijdbanen ontstaan. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksinstituut TNO in opdracht van vakcentrale FNV, dat deze dinsdag verschijnt.

Voor dit rapport heeft TNO een extra berekening gemaakt met resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, die TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) elk jaar uitvoeren. Voor deze berekening is de versie van 2013 gebruikt, omdat de ondervraagden toen moesten invullen of hun overuren worden uitbetaald.

Nederlandse werknemers maken gemiddeld ruim drie overuren per week. Bij mannen ligt dat gemiddelde hoger (3,7 overuren) dan bij vrouwen (2,4 overuren).

Voor de FNV laten de cijfers zien dat werkgevers meer personeel moeten aannemen, om zo de werkdruk te verlagen. „Er is nu een grote disbalans tussen mensen die structureel te veel werken en een half miljoen mensen die aan de kant staan”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong. „Als FNV willen we hiermee ook laten zien dat de werkloosheid opgelost kan worden door het werk eerlijker te verdelen.”

Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University, kan het overwerk in de praktijk nooit worden omgezet in 300.000 banen, omdat een groot deel incidenteel is. Bijna tweederde van de mensen doet het „incidenteel”. Het gaat bijvoorbeeld om een deeltijdwerker die na werktijd nog een half uur een paar mails beantwoordt. Wilthagen: „Dan zou je tegen zo iemand moeten zeggen: ga maar naar huis, er komt iemand anders. Maar mensen willen vaak ook zelf hun werk afmaken.”

TNO plaatst ook een aantal kanttekeningen. Uit eerder onderzoek blijkt dat 62 procent van het overwerk (grotendeels) vrijwillig is. Omdat mensen bijvoorbeeld vinden dat ze niet productief genoeg waren. Anderen krijgen hun overuren niet uitbetaald, maar wel een hoger salaris voor hun hoge werkdruk, of mogen hun onbetaalde overuren compenseren door op een andere dag minder te werken.