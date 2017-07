18 jaar cel voor doodsteken Feyenoordfan

De rechtbank in Rotterdam heeft maandag een 38-jarige man veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf, voor vier berovingen waarvan één met dodelijke afloop. Volgens de rechter is bewezen dat Elvis P. één slachtoffer heeft doodgestoken. Een ander werd ook meerdere keren gestoken, maar overleefde die gewelddadige beroving. Twee slachtoffers werden met een mes bedreigd. Dat gebeurde allemaal op 23 november 2003, in een tijdsbestek van ongeveer een half uur.

Feyenoordfan

Het slachtoffer dat werd doodgestoken, was een Feyenoordfan. Zijn dood leidde tot veel beroering onder de Feyenoordaanhang. Zo werd voor hem een eerbetoon bij De Kuip georganiseerd.

P. stak zeker elf keer op de Feyenoordfan in. Hij overleed ter plekke. De buit van die beroving was een mobieltje en een portemonnee. Het andere slachtoffer dat werd gestoken, kon ontsnappen.

Vrijgesproken van moord

Doodslag, poging tot doodslag en diefstal met geweld is volgens de rechtbank bewezen. P. is vrijgesproken van moord, omdat voorbedachte rade volgens de rechter niet kan worden aangetoond. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Dertien jaar na zijn daad meldde P. zich in 2016 op het politiebureau. Hij gaf te kennen dat hij zich schaamde en hij wilde verantwoording afleggen aan de nabestaanden. Na een paar verhoren deed P. een beroep op zijn zwijgrecht. Maar zijn verklaringen waren voor de rechter voldoende bewijs, naast de aangiftes en technisch bewijs (zoals vezelsporen).

Volgens de advocaat van P. zat de man toen hij werd aangehouden in een psychose. Daarom zouden zijn verklaringen niet geloofwaardig zijn.