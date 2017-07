Zuur steeds vaker een wapen in Londen

Twee tieners van 15 en 16 jaar zijn dit weekend door de politie in Londen gearresteerd op verdenking van het plegen van vijf roofovervallen waarbij ze een bijtend zuur in het gezicht van hun slachtoffers spoten. In ieder geval twee slachtoffers zijn koeriers in dienst van Deliveroo en UberEATS, populaire diensten in Londen die afhaalmaaltijden rondbrengen.

De twee tieners trachtten, in anderhalf uur tijd op donderdagavond, de koeriers van hun brommers te beroven op drukke straten in Noord-Londen.

De reeks roofovervallen leidde tot commotie in Londen. Slechts een paar weken eerder viel een man in Oost-Londen op straat vrouwen aan met zuur. Volgens de politie liepen de slachtoffers levensveranderend letsel op. De politie oordeelde in dat geval dat het een hate crime betrof. De man viel de vouwen aan omdat ze moslim waren.

Slachtoffer Resham Khan, die een carrière als model ambieerde voordat ze brandwonden in haar gezicht opliep, riep de overheid op om maatregelen te treffen. Het moet moeilijker worden om bijtend zuur, zoals bleekmiddel, accuvloeistof of gootsteenontstopper, te kopen. „Wat mij overkwam kan iedereen gebeuren. De verkoop van gevaarlijk zuur zou via een vergunningsysteem met controles moeten verlopen.’’ Meer dan vierhonderdduizend Britten hebben een petitie van Khan getekend die pleit voor strengere regels.

De chef van de Londense politie Cressida Dick noemde de reeks zuuraanvallen „absoluut barbaars’’. De politie constateert een duidelijke toename in het gebruik van zuur als wapen. In 2016 werd in Londen 458 keer zuur gebruikt bij een misdaad. Een jaar eerder was dat nog 261 keer. Sinds 2010 heeft de politie 1.800 zuuraanvallen in de statistieken opgenomen.

Maandag zal het Lagerhuis, op de valreep voor het zomerreces, debatteren over de reeks zuuraanvallen. Minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd zei zondag dat daders die zuur gebruiken „de volle kracht van de wet’’ moeten voelen. Volgens haar ministerie kan het bezit van bijtend zuur met als doel een aanval te plegen al een gevangenisstraf van vier jaar opleveren. Daadwerkelijk iemand met zuur bespuiten is genoeg om levenslang de gevangenis in te gaan.