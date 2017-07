Tempelberg Jeruzalem zondag weer open

De Tempelberg in Jeruzalem is vanaf zondag weer voor publiek toegankelijk. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zaterdag laten weten, meldt Reuters. Het complex was sinds vrijdag gesloten, toen twee Israëlische agenten om het leven kwamen bij een schietpartij.

De Tempelberg werd vrijdag voor het eerst sinds 2014 afgesloten voor publiek. Ook het vrijdagmiddaggebed, dat door duizenden Palestijnen wordt bezocht, werd uit veiligheidsoverwegingen geannuleerd. Dat gebeurde voor het laatst in 2000. Het afgelasten van het vrijdagmiddaggebed werd door de Palestijnse politieke en religieuze leiders veroordeeld. De islamitische stichting Waqf heeft de Tempelberg al decennialang in beheer.

Zaterdag riepen leiders van Hamas Palestijnen op Israëlische militairen aan te vallen. Het afsluiten van het complex is volgens een Hamas-woordvoerder “een religieuze oorlogsdaad”.

Aanslag

Vrijdag openden drie aanvallers het vuur op agenten bij een poort die toegang biedt tot de Tempelberg. Volgens de Israëlische politie hadden de aanvallers zelfgemaakte vuurwapens en messen bij zich. Het drietal, afkomstig uit de Arabische stad Umm al-Fahm, werd na hun daad doodgeschoten. Ze waren niet bekend bij de veiligheidsdiensten.

Zondag gaat de Tempelberg in de loop van de middag weer open. Wel zullen er veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zo liet Netanyahu weten in een verklaring. Er worden metaaldetectors en camera’s geplaatst.

Zaterdag werd opnieuw een Palestijnse militant doodgeschoten, nadat hij op de Westelijke Jordaanoever twee keer het vuur had geopend op Israëlische militairen, zo lieten Israëlische autoriteiten weten.