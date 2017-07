Stemming zorgwet VS opnieuw uitgesteld

Senator McCain heeft zaterdag succesvol een bloedklont van ongeveer vijf centimeter boven zijn linkeroog laten verwijderen. Vanwege zijn afwezigheid besloot Mitch McConnell, de Republikeinse leider van de Senaat, de stemming over de zorgwet, die Obamacare moet vervangen, uit te stellen.

Dat bericht persbureau AP. De Republikeinen hebben vijftig ja-stemmen nodig om de nieuwe zorgwet erdoor te krijgen. Momenteel hebben de Republikeinen een nipte meerderheid in de Senaat met 52 zetels versus 48 Democraten.

Twee Republikeinse senatoren hebben al laten weten tegen te stemmen, wat McCain gaat stemmen is niet bekend. In juni werd de stemming over een nieuwe zorgwet ook uitgesteld omdat toen al duidelijk was dat de Republikeinen geen meerderheid zouden krijgen voor het voorstel op dat moment. Een eerdere versie van de American Health Care Act (AHCA) werd in mei met de grootste moeite door het Huis van Afgevaardigden geloodst. Daarna is het voorstel bijgeschaafd. De hoop is nu dat er wel een meerderheid voor zou zijn.

In het nieuwe voorstel wil de Republikeinse Senaat een nog sterkere terugdringing van Medicaid, het overheidsverzekeringsprogramma dat nu een sociaal vangnet vormt voor één op de vijf Amerikanen. Ook willen Republikeinen de verzekeringsverplichting schrappen. Dit zou er volgens experts voor zorgen dat jonge, gezonde mensen afhaken, waardoor de premies omhoog zullen gaan. De Amerikaanse rekenkamer schatte dat in tien jaar tijd 23 miljoen mensen hun zorgverzekering zullen verliezen door ‘Trumpcare’.