Polen demonstreren tegen omstreden hervorming rechtspraak

Duizenden Polen hebben zondagmiddag geprotesteerd tegen een omstreden hervorming van de rechtspraak. Volgens de demonstranten ondermijnt de wet, die zaterdag werd aangenomen door de Senaat, de democratie en wordt de onafhankelijkheid van de rechters aangetast.

De minister van Justitie en het parlement kunnen als president Andrzej Duda de wet ondertekent zelf rechters van het Hooggerechtshof benoemen en op non-actief stellen. Volgens de regering is dat nodig omdat de rechtspraak corrupt is en alleen de elite dient.

Maar daarmee komt de onafhankelijkheid van de rechtspraak in gevaar, zegt rechter Włodzimierz Wróbel van het Hooggerechtshof tegen de BBC:

“Het Hooggerechtshof bekrachtigt alle uitspraken van het juridische systeem van Polen en ook de verkiezingen. Op deze manier kunnen politiek gevoelige beslissingen beïnvloed worden.”

De duizenden demonstranten bij het parlement in Warschau zwaaien met Poolse en Europese vlaggen. De leider van de christendemocratische fractie in het Europees Parlement, Manfred Weber, toonde zich zaterdag furieus over de nieuwe wet:

“De Poolse regering heeft een rode lijn overschreden. Met deze stemming heeft PiS een einde gemaakt aan de rechtsstaat en de democratie in Polen en verlaat ze de Europese waardengemeenschap.”

De rechtsconservatieve Poolse regering heeft sinds het aantreden in 2015 meerdere controversiële hervormingen doorgevoerd en daarmee massale protesten uitgelokt.