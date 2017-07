Podcast: Hoe een stel cybernerds een digitale munt lanceerden

Het is een groot voordeel van het betalen met cash als je iets koopt: niemand kan dat geld nog traceren. Alle andere betaalmethoden zoals pinnen, betalen met creditcard, Apple Pay, PayPal zijn traceerbaar. Zelfs transacties met bitcoins, de virtuele munt waarbij geen enkele bemoeienis van een bank nodig is voor het betalingsverkeer en die veel worden gebruikt door cybercriminelen, zijn uiteindelijk te achterhalen via netwerkanalyse.

Ook van andere cryptocurrency zoals Monero en Ethereum is de privacy niet volledig. Dat zou toch anders moeten kunnen, dacht Zooko Wilcox, digital native, zelfbenoemd cyberpunk en supernerd. Wilcox bedacht een cryptografische oplossing waarbij zowel de koper, verkoper als de bedragen anoniem worden versleuteld. Er was één probleem: om te beginnen moest er in eerste instantie een soort digitale masterkey worden geproduceerd: een cijfer met heel veel getallen. Om de totale veiligheid van die sleutel te garanderen bedacht hij opnieuw iets slims: als verschillende mensen een stukje van deze sleutel maken, heeft niemand de hele sleutel.

In het diepste geheim kwam zodoende afgelopen najaar een stel cybernerds vanuit de hele wereld op een hotelkamer op een onbekende locatie virtueel bij elkaar voor De Ceremonie om Zcash (zerocash) te lanceren. Hoe dat verloopt, is te horen in deze aflevering van de podcast Radiolab. Om de munt te maken, moeten de makers zichzelf helemaal afzonderen (zelfs geen wifi of Google Maps!) om te voorkomen dat ze afgeluisterd worden of gehackt.

Het is weer eens wat anders dan dat er ergens een geldpers wordt aangezet. Journaliste Morgan Peck, gespecialiseerd in artikelen over bitcoins, mag er als een van de weinigen bij zijn, en dat heeft ze geweten. Al verzuimt de podcast in de afloop een en ander uit te leggen, het spannende verhaal is de moeite van het luisteren waard.