Oranjevrouwen beginnen EK met overwinning

Oranje is goed begonnen aan het EK voetbal voor vrouwen. In de enthousiaste Galgenwaard in Utrecht versloeg het Nederlands elftal voormalig Europees- en wereldkampioen Noorwegen met 1-0.

Nederland had gedurende de hele wedstrijd de betere kansen, maar pas na 66 minuten was het raak. Shanice van de Sanden kopte knap in na een voorzet van Lieke Martens. Van de Sanden speelt tegenwoordig voor Liverpool, maar is geboren in Utrecht waar de openingswedstrijd werd gespeeld.

Nederland had via Lieke Martens en Vivianne Miedema al veel eerder kunnen scoren, maar zij hadden hun vizier niet op scherp staan. Ook na het openingsdoelpunt kreeg Oranje nog kansen, maar het bleef bij één doelpunt. De Noorse vrouwen kregen wel een aantal mogelijkheden, maar waren duidelijk de onderliggende partij.

Donderdag speelt Oranje tegen Denemarken in Rotterdam haar tweede wedstrijd van dit EK.

Onderscheiding voor Pauw

In de rust van de wedstrijd heeft de KNVB Vera Pauw, voormalig bondscoach en NRC-columnist tijdens dit EK, benoemd tot bondsridder. Pauw wordt gezien als pionier in het vrouwenvoetbal, eerst als speelster en later als coach, zei KNVB-voorzitter Michael van Praag:

“Wat de KNVB betreft, is Vera Pauw de grondlegster van het vrouwenvoetbal in ons land. Je was onmisbaar voor de ontwikkeling. Als dank voor alles wat je hebt gedaan, word je bondsridder van de KNVB.”

Haar grootste succes boekte Pauw tijdens het EK-debuut van de Oranje Leeuwinnen tijdens het EK in 2009. De voetbalvrouwen behaalden toen verrassend de halve finale. Daarin verloren ze uiteindelijk diep in de verlenging van Engeland.