Oppositie meldt doden bij schietpartij stembureau Venezuela

Tijdens een officieus referendum in Venezuela zijn bij een schietpartij twee doden en vier zwaargewonden gevallen. Dat meldt de oppositie die het referendum tegen president Maduro organiseert. De schietpartij vond plaats bij een stembureau in een buitenwijk van de Venezolaanse hoofdstad Caracas.

De oppositie wil met het referendum president Nicolás Maduro dwingen tot een vertrek. De vraag die voorligt is of de bevolking zijn plan steunt tot een omstreden hervorming van het parlement en of het vervroegde verkiezingen wil.

Bij het stembureau in de wijk Catia begonnen gewapende paramilitairen te schieten op de rij wachtenden. Dat leidde tot een enorme chaos.

Ook vanuit het zuiden van Venezuela worden volgens persbureau Reuters gewelddadige incidenten gemeld.

Hoewel de uitslag van het referendum formeel geen betekenis heeft, werd vooraf wel een opkomst van zo’n zes tot acht miljoen kiezers verwacht. Bij vele van de 2.000 stembureau’s verspreid over het hele land staan lange rijen. De uitslag volgt in de loop van de Nederlandse nacht.

Zware crisis

Venezuela gaat gebukt onder een zware economische en politieke crisis. Er is een ernstig tekort aan voedsel, medicijnen en andere basisbehoeften, de inflatie loopt gierend uit de klauwen en president Maduro wordt als opvolger van de in 2013 overleden Hugo Chávez verantwoordelijk gehouden voor alle ellende. Bij demonstraties tegen zijn regering zijn de afgelopen maanden al zo’n 100 doden en 1.500 gewonden gevallen.

Maduro noemt het referendum van deze zondag illegaal en organiseert op 30 juli een eigen referendum over hervormingen van de grondwet. Hij noemt alle protesten tegen zijn regering een “door buitenlandse vijanden aangewakkerd complot”.