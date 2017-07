Criminele bende opgerold na paardenvleesfraude

Al dit voorjaar werd in deze zaak een Nederlandse zakenman gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht het brein te zijn achter de grootscheepse vleesfraude.

Europol is het Europese samenwerkingsverband van de politie. Bij de gezamenlijke politieactie waren ook Frankrijk, Italië, Portugal, Roemenië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk betrokken. In Spanje werden 65 mensen gearresteerd die onder meer verdacht worden van omkoping, vervalsing, dierenmishandeling en witwassen. Er werd beslag gelegd op verschillende rekeningen en vijf auto’s.

De vleesfraude werd ontdekt in 2013 in Ierland waar in hamburgers van rundvlees, paardenvlees werd aangetroffen. Het paardenvlees, dat niet voor menselijke consumptie geschikt was, bleek ook nog eens vervuild te zijn met medicijnen. Dat jaar werden toen al arrestaties verricht in Frankrijk.

De Spaanse politie kwam de criminele organisatie vorig jaar op het spoor. Twee slachthuizen bleken paarden te slachten die helemaal niet gezond waren en het vlees vervolgens door te verkopen. De dieren kwamen uit het noorden van Spanje en Portugal, en werden daarna naar België gestuurd voor de vleesverwerking. De Nederlander leidde de hele operatie vanuit de Spaanse provincie Alicante.

Er wordt vaker met paardenvlees gefraudeerd. In 2015 kreeg een andere Nederlandse handelaar 2,5 jaar cel voor het verkopen van paardenvlees voor rundvlees.