Nabestaanden MH17 protesteren in stilte bij Russische ambassade

Tientallen nabestaanden van de vliegtuigramp met de MH17 hebben zondagochtend in stilte gedemonstreerd bij de Russische ambassade in Den Haag. Ze vinden dat Rusland “in gebreke blijft als het gaat om waarheidsvinding”, zo citeert Omroep West de nabestaanden. Ze roepen Rusland op te “stoppen met spelletjes”.

Maandag is het precies drie jaar geleden dat de MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten en 298 mensen omkwamen, onder wie 193 Nederlanders. De vlucht was op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur en werd boven Oost-Oekraïne, dat in handen was van pro-Russische separatisten, neergeschoten door een BUK-raket.

Door de nabestaanden werd onder meer een herdenkingsbankje geplaatst:

Drie jaar na de ramp zijn de verdachten nog altijd niet met naam en toenaam bekend. Het strafrechtelijk onderzoek is nog in volle gang. Er is gedurende het onderzoek veel kritiek op Rusland, onder meer vanwege het vetoën van berechting door een VN-tribunaal.

Begin juli lieten de vijf getroffen landen - naast Nederland ook Australië, België, Maleisië en Oekraïne - weten dat de verdachten in Nederland voor de rechter zullen komen als ze zijn geïdentificeerd. De Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop benadrukte zondag dat verdachten mogelijk bij verstek worden veroordeeld. Bij de ramp kwamen 38 Australiërs om het leven.