Live: Verstappen hoopt eindelijk weer eens te finishen

One of the fastest men on *two* wheels 🚴

Amper twee weken geleden moest hij de Tour de France verlaten na een geruchtmakende valpartij, nu is hij te gast bij de Grand Prix: Mark Cavendish. Van zijn gebroken schouderblad lijkt hij weinig last meer te hebben.

We zeiden het al eerder: Lewis Hamilton start van pole position. Hij heeft er nu 67, één minder dan recordhouder Michael Schumacher. Kimi Räikkönen start in zijn Ferrari als tweede, gevolgd door teamgenoot en WK-leider Sebastian Vettel. Max Verstappen kwalificeerde zich als vijfde, maar mag dankzij een straf voor de Fin Valtteri Bottas als vierde vertrekken. Hieronder de volledige startopstelling.

Silverstone: historische F1-grond

De Formule 1 betreedt op het circuit van Silverstone historische grond. De allereerste Grand Prix in het WK, in 1950, vond plaats op de baan, die in de Tweede Wereldoorlog dienst deed als vliegveld voor de Royal Air Force. Silverstone is een van de snelste circuits op de racekalender. De auto's van dit jaar hebben effectievere vleugels dan die van vorig jaar, waardoor het parcours nog sneller is geworden. In sommige bochten krijgen de coureurs 5g te verwerken.