Federer wint eenzijdige Wimbledon-finale

De herboren Roger Federer is vijf jaar na zijn laatste titel in Londen opnieuw de koning van Wimbledon. In een eenzijdige finale was de Kroaat Cilic volkomen kansloos. Vooral dankzij een goedlopende eerste service van Federer, maar ook vanwege problemen aan zijn linkervoet. Al voor de wedstrijd was zijn voet ingetapet en hij werd er na de tweede set ook aan behandeld.

De als zevende geplaatste Kroaat, die in 2014 de US Open won en vorig jaar in de kwartfinale goed partij bood tegen Federer, kon nu nauwelijks mee met het hoge niveau van de Zwitser. Federer pakte de eerste set met 6-3 en walste in de tweede set met 6-1 helemaal over Cilic heen. De derde set ging nog tot halverwege nog gelijk op, maar Federer was uiteindelijk met 6-4 de sterkste en sloot af met een ace.

Federer heeft in het hele toernooi geen enkele set verloren en pakte zijn achtste Wimbledontitel, een record. De Amerikaan Pete Sampras en de Brit William Renshaw behaalden beiden zeven zeges op het heilige gras van Londen. Voor Federer is het zijn negentiende grandslamtitel in totaal.

De 35-jarige Zwitser won na jarenlang zonder grandslamzege in januari de Australian Open en sloeg vervolgens het gravelseizoen over om helemaal fit aan Wimbledon te kunnen beginnen. Omdat hij nooit langer dan drie sets op de baan hoefde te staan, was hij ook in deze finale nog uiterst fris.