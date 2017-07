Alles valt perfect samen in eerste wedstrijd EK vrouwenvoetbal

Voetbal brengt mensen samen en de beste speelsters van Nederland hebben bewezen dat daar geen chauvinisme voor nodig is. In een uitverkocht Galgenwaard openden zij het Europees kampioenschap met een wedstrijd die het in alle opzichten waard was te worden aanschouwd door het koninklijk echtpaar op de tribune. Pure topsport.

Beter dan dit, met een 1-0 overwinning op het hooggeklasseerde Noorwegen, kon een EK in eigen land niet beginnen. Voor de speelsters van het Nederlands team telt weliswaar enkel de zege, de punten op weg naar de volgende ronde. Maar voor de KNVB en andere pleitbezorgers van de snelstgroeiende vrouwensport in Nederland kan deze zege misschien wel de hype teweegbrengen waar zij op hopen. Zoals bij toernooidirecteur Bert van Oostveen, die met zijn naderende afscheid van de KNVB hoopt dat het vertoonde spel werkt als een katalysator. Hoe meer punten voor Nederland, hoe meer aandacht van de media, hoe enthousiaster de Nederlander voor de buis.

Deze wedstrijd, in een stadion waar de liefde voor het voetbal voelbaar was, was daartoe een eerste belangrijke stap. „De perfecte timing”, concludeerde spits Vivianne Miedema. Ook binnen het team weten ze immers dat de mate van respect afhangt van de resultaten. Rechtsback Desiree van Lunteren: „We kunnen nog zo hard roepen dat we er klaar voor zijn, maar als je het dan niet laat zien, denken mensen: ja, vast. Daarom ben ik zo blij dat alles nu wel lukte. Je ziet onze vooruitgang.”

Op WK overheerste teleurstelling

In mindere sfeer verliep het WK in Canada, twee jaar geleden. Daar gingen de vrouwen vol verwachting heen, met bravoure, en hoewel ze daar de achtste finale haalden, zij het via een derde plaats, overheerste naderhand toch de teleurstelling. Omdat ze meer hadden willen laten zien, meer schwung, meer elementen die ze zo hard oefenden op training. Ze dachten dat ze al verder waren dan in werkelijkheid. Ze hadden te weinig geduld gehad.

Dat is het verschil met nu. In Utrecht zagen ruim 23.000 toeschouwers een ploeg die zichzelf beloonde voor de tijd en moeite die de speelsters de voorbije jaren in hun spel hebben geïnvesteerd. In de bossen van Zeist is noeste arbeid het devies en daar hebben de spelers nu profijt van. Hun niveau is niet meer te vergelijken met dat van twee jaar geleden. Mede doordat ze vrijwel allemaal voetballen op fullprof-basis. Met Van Lunteren en Kika van Es telde de basisploeg nog maar twee speelsters die afgelopen seizoen uitkwamen voor een club in Nederland. Zij zijn semiprof.

De maakster van het winnende doelpunt, Shanice van de Sanden, is misschien wel hét voorbeeld van een speelster die dankzij een overstap naar het buitenland haar potentie kon benutten. Ze is fullprof bij Liverpool. „Ik word er echt niet rijk van, hoor”, zei ze twee weken geleden, maar door haar fatsoenlijke inkomen kan ze wel fulltime met sport bezig zijn. Komt ze eind van de middag thuis van de club, dan gaat ze heel soms fotograferen, haar hobby, maar meestal gaat ze rusten op de bank. Haar leven: voetbal.

Terwijl ze twee jaar geleden alsnog mee mocht naar het WK, als invaller voor een geblesseerde routinier, is Van de Sanden nu onomstreden. Ze valt op met haar gestifte lippen, maar nog meer door haar snelheid. Anderen geven dieptepasses, zij rent. Zo viel al na één minuut bijna de 1-0, toen Lieke Martens op de goede plek stond om een voorzet van Van de Sanden binnen te schieten.

Oranjes in de kleedkamer

Met haar bijna-doelpunt leidde Martens de aandacht af van de komst van de koning en de koningin, die in de ereloge plaatsnamen naast KNVB-voorzitter Michael van Praag en generaal-secretaris Theodore Theodoridis van de UEFA. De entree van het echtpaar zorgde ervoor dat zelfs Louis van Gaal ongehinderd zijn stoel kon bereiken. Zijn stropdas was oranje, net als die van de koning.

Het was uiteindelijk Van de Sanden die er met een kopbal voor zorgde dat het koninklijk echtpaar naderhand de kleedkamer van het Nederlands team kon opzoeken, om de vrouwen te feliciteren met hun 1-0 overwinning. Het was niet zomaar een werkbezoek geweest. De Oranjes zagen een wedstrijd waarin alles perfect samenviel. Niet alleen het spel was uitstekend, ook de stemming in het stadion. De vele kinderen die aan de hand van hun ouders het stadion betraden brachten dat typische Oranjegevoel teweeg: het gevoel waarover André Hazes zong in de liederen die in het stadion klonken. Niemand die niet van de Oranje Leeuwinnen hield.

Het is aan de internationals om dat gevoel vast te houden. Hoe goed het zondagavond ook was, donderdag wacht weer een zware missie: dan neemt de ploeg het op tegen Denemarken, waarna maandag het duel met België volgt.

Deze overwinning bewijst op zichzelf hooguit dat alle voortekenen gunstig zijn. Dat er meer plezier op komst is. Dat de schwung erin zit.