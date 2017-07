Bauke Mollema komt na een indrukwekkende solo van 30 kilometer als winnaar over de streep van de vijftiende etappe van de Tour de France. Hij was de beste van een kopgroep van 28, in een rit die leidde door het Centraal Massief over twee cols van de eerste categorie. Het was Mollema's mooiste zege uit zijn loopbaan.

Foto Lionel Bonaventure/AFP