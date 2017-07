Broer Iraanse president Rohani achter de tralies

De broer van de Iraanse president Hassan Rohani, Hossein Ferydoun, is gearresteerd op verdenkingen van financiële malversaties. Ferydoun is een belangrijke adviseur van de president en wordt al langer gelinkt aan een langslepend corruptieschandaal rond een staatsverzekeringsbedrijf. Hij ontkent ook maar iets fout te hebben gedaan.

Ferydoun kan wel snel weer op borgtocht worden vrijgelaten, zegt justitiewoordvoerder Gholamhossein Mohseni tegen het Iraanse persbureau Tasnim.

De reputatie van president Rohani is ernstig aangetast door het schandaal waarbij topmanagers van het staatsbedrijf tot wel vijftig keer het minimumloon verdienen. Tijdens een tv-debat in aanloop naar de verkiezingen in mei werd hij ervan beschuldigd een onderzoek naar de betrokkenheid van familieleden te blokkeren.

De gematigde Rohani won toch al gelijk de eerste ronde van de presidentsverkiezingen met 57 procent van de stemmen.

Tien jaar cel voor Amerikaan

Deze zondag werd ook bekend dat een Amerikaan met de dubbele nationaliteit door een Iraanse rechter is veroordeeld tot tien jaar cel voor spionage. “Deze persoon verzamelde informatie en werd direct aangestuurd door de VS”, zei justitiewoordvoerder Gholamhossein Mohseni op de staatstelevisie zonder verdere details te geven over de identiteit van de veroordeelde.

De andere nationaliteit van de Amerikaan is niet die van Iran, meldt Reuters. Hij of zij kan volgens Mohseni nog wel in beroep tegen de straf. Het Witte Huis roept op “tot de onmiddelijke vrijlating” van álle Amerikaanse gevangen in Iran.

Het afgelopen jaar zijn in Iran meerdere mensen met dubbele nationaliteit uit de VS, Groot-Brittannië, Australië, Oostenrijk, Canada en Frankrijk achter de tralies verdwenen na aanklachten wegens spionage en samenspanning met ‘vijandige regeringen.’