Bauke Mollema wint overgangsrit na mooie solo

Bauke Mollema heeft zondag de mooiste overwinning uit zijn wielerloopbaan geboekt. Hij was de sterkste van een kopgroep van 28 die al vroeg in de etappe wegreed. Op dertig kilometer van de streep ontsnapte Mollema alleen en hij werd niet meer achterhaald. Het was zijn eerste etappezege in de Tour.

Ook bij de favorieten werd de koers hard gemaakt. Chris Froome wist ondanks meerdere aanvallen zijn gele trui toch te behouden.

De vijftiende etappe van Laissac-Sévérac l’Église naar Le Puy-En-Velay leidde over vier klimmen in het Centraal Massief. Twee van de klimmen waren van de eerste categorie. Col de Peyra Taillade van eerste categorie was het zwaarste obstakel in de finale, met de top op 30 kilometer van de finish.

Het profiel van de etappe nodigde uit tot aanvallen en dat gebeurde dan ook. Er ontstond een kopgroep van in totaal 28 renners. Daarbij zaten drie Nederlanders: Bauke Mollema (Trek), Dylan van Baarle (Cannondale) en Maurits Lammertink (Katusha). Ook bolletjestruidrager Warren Barguil viel weer aan.

Het peloton onder leiding van Sky gaf de kopgroep al snel de zegen. De voorsprong bleef gedurende de dag zo’n zeven tot acht minuten. Dat betekende dat de koers het karakter van een klassieke overgangsetappe leek te krijgen: een kopgroep die strijdt om de winst, op een parcours dat net niet zwaar genoeg is om een gevecht uit te lokken bij de klassementsrenners.

Problemen voor Froome

Toch was het ook koers bij de favorieten. In het peloton probeerde AG2R een coup te plegen. In de aanloop naar de Col de Peyra Taillade van de eerste categorie trok de ploeg van Bardet het peloton uiteen. Gele trui Froome werd verrast.

Het gat was snel weer dicht, maar toen kreeg Froome met materiaalpech te kampen en een achterstand van bijna een minuut op een groep met daarin verder alle andere favorieten. Na een kilometerslange achtervolging sloot Froome weer aan, met alleen nog luxeknecht Landa als ploeggenoot bij zich.

Na de Col de Peyra Taillade waren er nog tien van de vroege koplopers over. Bauke Mollema was een van hen en op 30 kilometer van de streep plaatste hij een aanval. Met een voorsprong van 45 seconden begon hij aan het laatste klimmetje van vierde categorie, met de top op 13 kilometer van de finish. Daar waren er echter nog maar 20 van over, toen Warren Barguil en Primoz Roglic hard doortrokken.

Geen klassement

Een groepje van vier maakte jacht op Mollema, maar dichter dan tien seconden kwamen ze niet. Mollema won daarom zijn eerste Touretappe, en boekte de mooiste zege uit zijn carrière. Eerder won hij een etappe in de Ronde van Spanje en de Clasica San Sebastian.

Voorheen ging Mollema vaak voor het klassement in de Tour. Hij reed meerdere keren top tien. Dit jaar startte hij echter als knecht van de Spanjaard Alberto Contador, met een enigszins vrije rol om ook aan te kunnen vallen. Die tactiek loonde, zo bleek deze etappe.

De vorige Nederlandse etappezege in de Tour boekte Tom Dumoulin vorig jaar. Toen won Dumoulin zelfs twee etappes: een bergrit en een tijdrit.