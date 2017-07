27 lichamen geborgen na bootramp Congo

Bij een bootramp in de Democratische Republiek Congo zijn in ieder geval 27 doden gevallen. Dat meldt persbureau AFP op basis van lokale autoriteiten. Het merendeel van de doden is student. De groep was op vakantie.

Mogelijk loopt het dodental sterk op. Er zijn nog 54 opvarenden vermist. De ramp vond in de nacht van donderdag op vrijdag plaats. De boot kapseisde op de Kasaï-rivier in het zuidwesten van Congo. Volgens de autoriteiten is de oorzaak van het ongeluk dat er te veel mensen op de boot waren en het feit dat de bestuurders van de boot onder invloed waren van alcohol.

De boot was donderdagochtend vertrokken uit Dibaya en had als eindbestemming het 350 kilometer verderop gelegen Ilebo. Op zaterdag is een deel van de slachtoffers begraven en een mis gehouden in Idiofa, de plek die het dichtst in de buurt ligt van waar het ongeluk gebeurde.

Er wordt veel gevaren op de bijna 5.000 kilometer lange Congo-rivier en de 2.300 kilometer lange Kasaï-rivier, die in de Congo uitmondt. Regelmatig leidt dat tot ongelukken. Menig boot zit overvol en weinig van die boten voldoen aan veiligheidsvoorschriften, zoals genoeg reddingsvesten of -boeien aan boord.