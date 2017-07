22 doden bij woningbrand China

Bij een brand in een woning in de Chinese stad Changshu in de provincie Jiangsu zijn zondag 22 mensen omgekomen en drie gewonden vallen. Dat melden lokale autoriteiten volgens het Chinese persbureau Xinhua.

Het vuur brak rond 04:30 uur (lokale tijd) uit door een nog onbekende oorzaak. In het huis in de wijk Yushan in Changshu, zo’n 80 kilometer ten noordwesten van Shanghai, waren meer dan twintig personen aanwezig verdeeld over twee verdiepingen. Het is onduidelijk hoeveel bewoners de brand overleefd hebben.

De brand is inmiddels geblust en het gebied is afgezet. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

Volgens de Chinese nieuwszender CGTN klaagden bewoners vorig jaar op online forums over mogelijke veiligheidsrisico’s in het huis.

Changshu ligt ten noordwesten van metropool Shanghai: