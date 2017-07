Zwemmer Lochte vrijgesproken van verzinnen overval

Een Braziliaanse rechter heeft de Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte donderdag in hoger beroep vrijgesproken van het verzinnen van een overval tijdens de Olympische Spelen in Rio vorig jaar. Verschillende Braziliaanse en Amerikaanse media melden dat.

Lochte en drie andere zwemmers van de Amerikaanse olympische ploeg zeiden vorig jaar dat ze waren overvallen na een avond uitgaan in Rio de Janeiro. Vervolgens kwam de politie van de Braziliaanse stad met een ander verhaal: de atleten richtten in een dronken bui vernielingen aan op een tankstation, en verzonnen de overval om hun wangedrag te verdoezelen.

Ze zouden zelfs gevochten hebben met een bewaker. Toen de eigenaar van het tankstation de politie wilde inschakelen, zouden de zwemmers snel de aangerichte schade hebben betaald.

Fictieve overal

De Braziliaanse rechter oordeelt nu dat er geen sprake kan zijn van het voorliegen van de politie, omdat Lochte zijn verhaal over de al dan niet fictieve overval in de media deed. Pas na zijn uitlatingen begonnen de autoriteiten van Rio een onderzoek. Het juridische gevecht om het voorval is nog niet geheel voorbij: er lopen nog twee andere zaken tegen Lochte.

In de nasleep van het incident ontstond veel ophef over het gedrag van de Amerikaanse zwemmers. Lochte en zijn teamgenoten boden daarop hun excuses aan. Vier sponsors van de 32-jarige Lochte trokken zich terug. Ook schorste de Amerikaanse zwembond hem waardoor de twaalfvoudig olympische medaillewinnaar tien maanden niet meer in actie mocht komen. Die schorsing liep 1 juli af.