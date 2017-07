Verstappen verovert vierde startpositie

Max Verstappen begint zondag vanaf de vierde startplek aan de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Formule 1-coureur van Red Bull Racing reed zaterdag in de kwalificatie op het circuit van Silverstone de vijfde tijd. Hij klimt een plekje op de startopstelling doordat de Fin Valtteri Bottas wegens een straf vijf posities moet inleveren.

De pole position was voor Bottas’ Mercedes-collega Lewis Hamilton. Hij rondde het circuit in 1:26,600 en was daarmee het snelste van iedereen. Verstappen moest op Hamiltons tijd anderhalve seconde toegeven. Het is de vijfde keer dat de Brit Hamilton van de eerste plek mag starten in zijn thuisrace. Ferrari-rijders Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel starten zondag als tweede en derde.

Aan het begin van de kwalificatie regende het. Dat zijn omstandigheden waarin Verstappen uitstekend uit de voeten kan. De gebruikelijke snelheidsverschillen tussen de auto’s zijn op nat asfalt bovendien kleiner. De regen hield echter weer op, waardoor Verstappen toch weer tekort kwam ten opzichte van de Ferrari’s en Mercedessen, zoals wel vaker dit seizoen.

Technische problemen

De technische problemen die Verstappen de vorige drie races uitschakelden, troffen dit keer zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. De auto van de Australiër hield er al na een paar minuten mee op. Wat er precies mankeerde aan de donkerblauwe bolide was nog niet duidelijk. Ricciardo beëindigde de kwalificatie als twintigste en laatste.

De race start zondagmiddag om twee uur Nederlandse tijd. Vettel verdedigt een voorsprong van twintig WK-punten op Hamilton. Verstappen ligt in de stand om het wereldkampioenschap zevende. Alle pechgevallen waarmee hij te maken kreeg kostten de negentienjarige coureur veel punten.