Mijn zoon met een beperking is groot fan van YouTubevlogger Enzo Knol. Een vrolijke jongeman van 24 die elke dag een filmpje post. Ik hoor mijn zoon vaak hard lachen als hij de filmpjes honderden keren bekijkt. Via Messenger en Facebook heeft hij af en toe contact met zijn idool – mijn zoon is dan in de zevende hemel. Hij is een paar jaar ouder dan Enzo en zijn profielfoto toont stoer met pet en zwarte bril. Na een klein gesprekje eindigt mijn zoon met de woorden: „Ik ga een mooie tekening voor je maken!”

Het is even stil, dan antwoordt Enzo: „Cool man!”

