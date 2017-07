Spaanse Muguruza wint eerste Wimbledon-titel

Garbine Muguruza heeft zaterdag haar eerste Wimbledon-titel gepakt. De Spaanse tennisster versloeg in de finale de Amerikaanse oude rot Venus Williams in twee sets: 7-5 en 6-0.

Muguruza en Williams begonnen beiden sterk aan de partij en gingen tot aan 5-5 gelijk op. Mooie rally’s en krachtige slagen vanaf de baseline bepaalden het beeld van de wedstrijd. Vanaf het moment dat de Spaanse in de tiende game van de eerste set op 4-5 twee setpunten van Williams wegwerkte, kantelde het spel haar kant op.

Muguruza won maar liefst acht games op rij. Daarmee haalde ze de eerste set met 7-5 binnen en kwam in de tweede al snel op een beslissende 3-0 voorsprong met twee breaks. Williams kwam in de tweede set wat meer naar het net toe, maar het vertrouwen van de Amerikaanse in een goede afloop daalde zienderogen.

Muguruza kreeg vleugels met de naderende eerste Wimbledon-winst en gaf niets weg. Na iets meer dan een uur had ze haar tweede grandslamtitel binnen. De manier waarop het beslissende punt werd gemaakt was opvallend. Een bal van Williams belandde achter de baseline, maar de scheidsrechter liet verder spelen. Muguruza schakelde daarop het hawk-eye-systeem in. De computer bracht uiteindelijk uitkomst.

Williams na acht jaar weer in finale

De 37-jarige Williams had met winst op het Londense gras de oudste grandslamwinnares kunnen worden sinds de invoering van het professionele tennis. De speelster is bezig aan een opvallende renaissance in haar carrière. Williams stond voor het laatst in 2009 in de finale van Wimbledon. Die verloor ze van haar jongere zus Serena.

Begin dit jaar troffen de twee elkaar opnieuw in de eindstrijd van een grandslamtoernooi, ditmaal op de Australian Open. Ook toen verloor Venus de sister act. Serena deed niet mee aan Wimbledon omdat ze zwanger is, ze komt de rest van het jaar niet meer in actie.

Williams kende een allesbehalve ideale voorbereiding op het derde grandslamtoernooi van het jaar. Ze was in juni van dit jaar betrokken bij een auto-ongeluk waarbij een bejaarde man dodelijk gewond raakte. De tennisster reed met haar auto een kruispunt over, en werd geraakt door een andere wagen met een echtpaar erin. Later maakte de politie bekend dat de Amerikaanse topsportster niet fout zat bij het ongeluk.