‘Meer plaatsen in Zuid-Holland hebben GenX in drinkwater’

De chemische stof GenX zit in Zuid-Holland op meer plaatsen in het drinkwater dan tot nu toe gedacht werd. Het Algemeen Dagblad schrijft dat het het kraanwater uit zes plaatsen heeft laten onderzoeken door de Vrije Universiteit. De hoeveelheden zijn zo klein dat ze geen gevaar voor de gezondheid vormen.

In alle onderzochte plaatsen, Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Goeree-Overflakkee, Spijkenisse en Alblasserdam, zit de stof in het water. GenX wordt in Zuid-Holland geloosd door chemiebedrijf Chemours. Volgens waterbedrijf Oasen en toxicoloog Martin van den Berg moet de uitstoot beperkt worden, voordat de veiligheid wel in het gedrang komt.

Al eerder beperkte de provincie Zuid-Holland de lozingsrechten van de onderneming. Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijf Oasen maakten zich namelijk zorgen over de mogelijke schadelijkheid van GenX, dat wordt gebruikt voor de productie van teflon.

Een woordvoerder van Oasen zegt tegenover het AD dat hoewel er geen gevaar dreigt door de kleine hoeveelheden van het spul, er maatregelen genomen moeten worden:

“Of de lozing van de stof gaat aan banden, of er zijn gigantische investeringen nodig om het drinkwater met nieuwe filters veilig te houden.”

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het RIVM gevraagd om nader onderzoek te doen. Op basis daarvan wordt bekeken of maatregelen nodig zijn. Chemours zegt bij monde van een woordvoerder geen commentaar te willen geven op het nieuws.

Kankerverwekkend

GenX is de vervanger van C8 (PFOA). Chemours, voorheen DuPont, stopte in 2012 met C8 omdat het spul kankerverwekkend was. Bij omwonenden en werknemers werden te hoge concentraties van die stof in het bloed aangetroffen. Vorig jaar onderzocht het RIVM GenX en concludeerde toen dat “op basis van de beperkt beschikbare informatie wordt verondersteld dat deze stof waarschijnlijk minder schadelijk is dan PFOA.”

In juni bleek dat Chemours dit jaar de stof GenX loosde zonder gebruik te maken van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarmee was het “in overtreding van de watervergunning”, schreef demissionair minister Melanie Schultz (Infrastructuur, VVD) in een brief aan de Kamer. Rijkswaterstaat is inmiddels begonnen met een handhavingstraject.