Matthews wint etappe, Froome weer in het geel

Michael Matthews is zaterdag winnaar geworden van de veertiende etappe in de Tour de France. In de 181,5 kilometer lange rit van Blagnac naar Rodez was hij de Belg Greg van Avermaet te snel af in een sprint heuvelop. Fabio Aru verloor 25 seconden op Chris Froome en moest zijn gele trui alweer afstaan.

In tegenstelling tot de korte maar enerverende etappe van vrijdag, kende de heuvelachtige rit van zaterdag een meer traditioneel verloop. Een groep van vijf renners, met daarbij LottoNL-Jumbo-renner Timo Roosen en de eeuwige liefhebber van de televisiecamera’s Thomas Voeckler, reed vlak na de start weg en mocht vrijwel de gehele rit vooruit blijven.

Nadat de Belg Thomas de Gendt op 12 kilometer van de meet als laatste van de vroege koplopers werd bijgehaald, werden in het peloton de voorbereidingen gestart voor een sprint met een grote groep. Hoewel de meeste sprinters daarbij ontbraken omdat het parcours te zwaar voor ze was, zaten er in het peloton nog een aantal rappe mannen.

Met name Michael Matthews van Team Sunweb had zijn zinnen gezet op de etappe en liet daarom zijn ploeg controleren. Toch probeerden vier renners het nog, waaronder de Nederlander Maurits Lammertink. Hij kreeg echter ploeggenoten van Matthews en Van Avermaet mee, en die reden niet mee op kop. Op 4 kilometer van de streep werd Lammertink als laatste van het kwartet gegrepen.

Aru verliest tijd

In de laatste kilometer was het Philippe Gilbert die als eerste aanging. Hij werd gecounterd door landgenoot Van Avermaet, die in 2015 in Rodez een lange zegereeks in gang zette. Ook die redde het rechter niet: de Australiër Matthews timede zijn sprint het beste en wist zijn wiel als eerste over de finish te drukken.

Daarachter eindige Chris Froome als achtste, maar zat de Italiaanse drager van de gele trui Aru niet bij de eerste renners. De coureur van Astana begon de laatste kilometer te ver van achteren en moest 25 seconden toegeven op de Brit. Die mag daardoor morgen starten in de leiderstrui.

Zondag staat er wederom een heuvelachtige rit op de rol, met wel twee klimmen van eerste categorie. Het lijkt op voorhand een etappe voor de aanvallers.