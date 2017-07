Kabinet: geen dubbele nationaliteit na Brexit

Het Nederlandse kabinet gaat de regels voor dubbele nationaliteiten niet versoepelen in verband met de Brexit. Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk die Brit willen worden om na de Brexit in het VK te kunnen blijven wonen, moeten de Nederlandse nationaliteit daarom gewoon opgeven. Premier Mark Rutte waarschuwt daarvoor in een e-mail aan een groep expats in het VK.

De groep deed onder de naam ‘Eens een Nederlander, altijd een Nederlander’ een oproep om de paspoortregels te versoepelen met het oog op de naderende Brexit. Zij willen de Britse nationaliteit aanvragen maar tegelijkertijd de Nederlandse niet verliezen. Ruim 22.000 mensen ondertekenden de petitie.

Het kabinet wil geen uitzondering maken voor deze groep. Rutte schrijft in een e-mail aan de initiatiefnemer van de petitie dat het tegengaan van een dubbele nationaliteit “voor dit kabinet nog steeds uitgangspunt van beleid” is. Een woordvoerder heeft zaterdag de authenticiteit van het bericht bevestigd tegenover persbureau ANP. De premier schrijft verder:

“Dit is zo omdat het bezit van de nationaliteit altijd verbonden is met het bestaan van een feitelijke en daadwerkelijke band met een bepaald land. Als op een gegeven moment geen sprake meer is van een band met Nederland of de band met een andere land is groter (geworden) dan de band met Nederland dan komt er ook een moment waarop de Nederlandse nationaliteit vervalt.”

Rutte waarschuwt voor de gevolgen van het aanvragen van een andere nationaliteit. Het ministerie van Veiligheid en Justitie startte daarom in juni de campagne ‘Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!’