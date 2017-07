Garbine Muguruza, ster van de toekomst

Garbine Muguruza verliet Roland Garros vorige maand in tranen, na verlies in de vierde ronde. De status als titelverdedigster had haar gegijzeld. Na Parijs werd ze verplicht op vakantie gestuurd naar Ibiza, vertelt haar Nederlandse manager Olivier van Lindonk van managementbureau IMG, zaterdag op Wimbledon. De opdracht: „Je gaat een week op het strand liggen en we willen niks van je horen.”

Het werkte verlossend, ze droeg niet langer de last als French Open champion. Het kan verkeren: zaterdag won Muguruza Wimbledon. Ze is de eerste Spaanse winnares sinds Conchita Martínez in 1994, die Muguruza in Londen begeleidde bij afwezigheid van haar vaste coach. Ze imponeerde met een 7-5 en 6-0 zege op jeugdidool en vijfvoudig kampioene Venus Williams.

Muguruza lijkt het antwoord op de huidige leiderschapscrisis.

Goud in handen

Van Lindonk (41) heeft goud in handen met de 23-jarige, tweevoudig grandslamwinnares. De vicepresident van de tennisdivisie bij IMG wordt bij het perscentrum gefeliciteerd, veel van de 350 WhatsApp-berichten moet hij nog lezen. „En naar de e-mails durf ik nog niet te kijken.”

Hij herinnert zich de eerste keer dat hij Muguruza zag: vier jaar geleden in de eerste ronde van de Australian Open. De toen 19-jarige Muguruza was de nummer 112 van de wereld. „Mijn baas zei: ga maar kijken. Het was ergens op baan 28 en het was 43 graden.”

Hij zag de potentie, al was „ze nog een beetje bambi” door haar tengere postuur. Ze won in de derde set met 14-12 van de Slowaakse Magdaléna Rybáriková – die ze op Wimbledon in de halve finale versloeg. „Ze had een goede service en forehand, maar was nog niet constant.”

Roger Federer (35) kan dit weekend zijn achtste Wimbledon-titel winnen. Hoe kan het dat hij, evenals Venus Williams die zaterdag in de finale stond, op deze leeftijd nog toonaangevend is?

Agressief en aanvallend

Ze is geboren in Caracas in Venezuela als dochter van een Venezolaanse moeder en een Spaanse vader. Toen ze zes was ontvluchtte het gezin de armoede en vertrok naar Spanje, waar ze jarenlang trainde bij de Sánchez-Casal academie in Barcelona. Ze koos voor de Spaanse nationaliteit, al speelt ze atypisch Spaans: agressief en aanvallend. Ze zocht 139 keer het net op, het meest van alle vrouwen dit toernooi.

Ze brak door in 2014, haalde een jaar later de Wimbledon-finale, die ze verloor van Serena Williams. In de zomer van 2016 revancheerde ze zich op Roland Garros en won haar eerste slam. Maar daarna werd het stil rond haar. Ze kwam niet meer tot finales, verloor bij zes toernooien haar openingsduel, zakte van de tweede naar de vijftiende plaats.

Van Lindonk voerde veel gesprekken met haar, wijn kwam op tafel. Zoals in het voorjaar in Indian Wells, waar ze in de kwartfinale verloor. „Toen hebben we met drie flessen wijn tot diep in de nacht gezeten. Praten, hoe kunnen we verder.”

Garbine Muguruza en de schaal die ze heeft gewonnen. Foto Adrian Dennis/AFP

6-1 en 6-0 verlies

Drie weken terug, na haar uitstapje naar Ibiza, verloor ze op het gras in Eastbourne nog met 6-1 en 6-0 van Barbora Strycova. Het zijn de grillen van het vrouwentennis. Op Wimbledon groeide ze toe naar haar topvorm, waarbij de vierde ronde tegen aftredend nummer één Angelique Kerber misschien wel de beste wedstrijd van het toernooi was.

Muguruza lijkt het antwoord op de huidige leiderschapscrisis, na het wegvallen van de zwangere Serena Williams en de lange weg terug van Maria Sjarapova na een dopingschorsing. „Zij kan de plek innemen van Serena en Maria”, zegt Van Lindonk. „Maar stap voor stap.”

Dansen met Federer

De Tjsechische Karolina Pliskova is vanaf maandag de nieuwe nummer één, maar zij zal in veel steden ongestoord door een winkelstraat kunnen lopen. Muguruza is wat het tennis nodig heeft. Ze heeft, in IMG-taal, de x-factor: jong, aantrekkelijk, met een sterke persoonlijkheid. Op de persconferentie presenteert ze zich als een waardig kampioene, ze voelt de historische dimensie goed aan en prijst de 37-jarige Venus Williams als rolmodel.

Als haar gevraagd wordt met wie van de finalisten bij de mannen – de finale moet dan nog gespeeld worden – ze het liefst wil dansen op het traditionele kampioensbal zondagavond zegt ze: Roger Federer. „Ik wil zien of hij ook zo elegant kan dansen.”

Bekijk hieronder de persconferentie:



Beschermen tegen pers

Van Lindonk waakte er de afgelopen jaren voor Muguruza te snel naar voren te schuiven als boegbeeld van een nieuwe generatie. De vrouwentennisorganisatie WTA heeft nieuwe sterren nodig. Regelmatig komen er nieuwe spelers op. „De WTA springt er dan op, mijn job is om haar daartegen te beschermen.” Dat betekent: uit de pers houden. Hij wil een vergelijkbaar scenario als bij ex-supertalenten Eugenie Bouchard en Sloane Stephens – die ver terugvielen – voorkomen.

Wimbledon-kampioen betekent ook: meer zakelijk interesse. De laatste twee dagen sprak Van Lindonk met „wel 150 mensen”, met name vertegenwoordigers van bedrijven waar hij al jaren mee in contact is. „Als Garbine nu nog meer gaat winnen, kan ze een van de meest marketable tennissters worden, en kan zij twintig tot dertig miljoen gaan verdienen.”