Flink meer geweld tegen personeel gevangenissen

Personeel in gevangenissen was vorig jaar aanzienlijk vaker het slachtoffer van een geweldsincident dan het jaar ervoor. Dat blijkt cijfers die persbureau ANP heeft opgevraagd bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het lijkt erop dat ook patiënten van tbs-klinieken vaker geweld gebruikten.

De DJI registreerde in 2016 bijna 1.880 geweldsincidenten waarbij gevangenispersoneel het slachtoffer was. Een toename van bijna 18 procent - in 2015 waren het er iets minder dan 1.600. Gevangenbewaarders werden ook vaker bedreigd. Dat gebeurde vorig jaar zo’n 3.600 keer, tegenover ongeveer 3.360 keer in 2015.

‘Zeer ernstig’

Het gevangenispersoneel vermoedde al dat er sprake was van een geweldstoename. De cijfers die nu openbaar zijn geworden, komen hard aan, zegt voorzitter van de ondernemingsraad Rob Minkes tegen ANP:

“Dit is zeer ernstig. Je blijft met je poten van ons personeel af.”

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar de DJI onder valt, zegt tegen ANP bekend te zijn met het oplopende aantal geweldsincidenten. “We kennen ook de zorgen van de ondernemingsraad over het geweld in de inrichtingen”, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Ook in tbs-klinieken lijkt geweld tegen personeel vaker aan de orde. In 2016 waren 133 incidenten, een jaar eerder 86. Kanttekening bij die cijfers is dat ze slechts over twee van de zeven tbs-klinieken gaan.

Afgelopen februari overleed een 25-jarige medewerker van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal aan zijn verwondingen, nadat een patiënt hem in de kliniek had neergestoken met een schaar. Uit het jaarverslag van De Kijvelanden bleek dat in die instelling het aantal geweldsincidenten flink was toegenomen in de jaren voorafgaand aan de dodelijke steekpartij.