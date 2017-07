Erdogan: we zullen de hoofden van de coupplegers scheuren

President Recep Tayyip Erdogan wil de “hoofden scheuren” van de mensen die vorig jaar een mislukte staatsgreep pleegden in Turkije. Dat zei de Turkse leider zaterdagavond volgens persbureau AFP bij een ceremonie ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de couppoging, vandaag exact een jaar geleden. Erdogan zal, wanneer het parlement daarmee akkoord gaat, “zijn zegen geven” aan herinvoering van de doodstraf.

De president sprak zaterdag bij een brug over de Bosporus in Istanbul waar vorig jaar tanks de toegang tot de stad blokkeerden. Hij noemde de gebeurtenissen “een actie van verraders” en wil ze voor het gerecht brengen “in pakken net zoals in Guantanamo Bay”. De terroristen in het Cubaanse cellencomplex dragen kenmerkende oranje overalls.

Erdogan waarschuwde zijn landgenoten bij de toespraak dat de staatsgreep “niet de eerste en niet de laatste poging” is en zei dat terreurgroeperingen zullen doorgaan met ondermijnen van de Turkse staat. “Daarom zullen we de hoofden van hen scheuren”, sprak Erdogan in Istanbul.

De president onthulde vanavond een monument ter nagedachtenis aan de 250 slachtoffers die volgens officiële cijfers vielen bij de mislukte couppoging. Hij werd daarbij vergezeld door nabestaanden van de overledenen en kinderen in shirts met daarop de Turkse vlag.

Couppoging

Militairen probeerden Erdogan op 15 juli 2016 tot aftreden te dwingen door verschillende strategische plekken over te nemen zoals een brug over de Bosporus en verschillende vliegvelden. Erdogan, die zelf in vakantieoord Marmaris zat, riep Turken op de straten op te gaan om de staatsgreep tegen te houden. De coup werd uiteindelijk neergeslagen.

In de nasleep van de gebeurtenissen is al bijna een jaar de noodtoestand van kracht in Turkije. Er zijn inmiddels 150.000 overheidsmedewerkers ontslagen of op non-actief gesteld, terwijl meer dan 50.000 mensen nog altijd vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij de staatsgreep. Vrijdag werd bekend dat nog eens 7.000 ambtenaren zijn ontslagen.

Erdogan ziet de islamitische geestelijke Fethullah Gülen als het brein achter de coup. De Turk zit momenteel in ballingschap in de Verenigde Staten. Gülen zelf ontkent zijn betrokkenheid, maar liet deze week weten zich niet te zullen verzetten bij een eventuele uitlevering door de VS aan Turkije.

Oppositieleider Kemal Kilicdaroglu, van de CHP-partij, uitte zaterdag felle kritiek op Erdogan. Die heeft volgens de politicus “een permanente noodtoestand geschapen” en de rechtspraak “vernietigd”, zo zei Kilicdaroglu in het Turkse parlement.