Eerste vrouwelijke winnaar Fieldsmedaille overleden

De eerste vrouwelijke die de prestigieuze Fieldsmedaille won, Maryam Mirzakhani, is zaterdag op 40-jarige leeftijd overleden. De Iraanse verkreeg de erkenning, die ook wel de ‘Nobelprijs voor Wiskunde’ wordt genoemd, vanwege haar werk op het gebied van geometrie en complexe dynamische systemen.

De Fieldsmedaille wordt eens in de vier jaar uitgereikt aan maximaal vier wiskundigen onder de 40 jaar oud. Mirzakhani was in 2014 pas de eerste vrouw die de prijs, die al sinds 1936 wordt uitgereikt, toegekend kreeg. De wiskundige won in haar jonge jaren ook onder meer twee gouden medailles bij de wiskundige Olympiade.

De Iraanse, die op het moment van haar overlijden in de Verenigde Staten woonde, overleed aan de gevolgen van uitgezaaide borstkanker. “Vandaag is er een licht gedoofd, het breekt mijn hart..veel te snel van ons heen gegaan”, schrijft NASA-wetenschapper Firouz Naderi, een vriend, op Instagram.

“De schoonheid van wiskunde toont zichzelf alleen aan de meer geduldige volgelingen”, zei Mirzakhani een aantal jaar geleden ze een tegen het Clay Mathematics Institute. „Ik denk niet dat iedereen een wiskundige zou moeten worden, maar ik geloof wel dat veel studenten wiskunde geen echte kans geven.”